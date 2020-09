Noch bis Freitag kann man „Natur erleben“

Faszinierende Landschafts- und Tieraufnahmen des Bad Wurzacher Fotografen Jürgen Corde sind noch bis einschließlich diesen Freitag in der Stadtbibliothek in Maria Rosengarten zu sehen.

Dann endet die 233. Kunstausstellung mit dem Titel „Natur erleben“. Öffnungszeiten sind am Mittwoch von 14 bis 18 Uhr, am Donnerstag von 10 bis 18 Uhr und am Freitag von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Unter dem Titel „Sehen. Fühlen. Malen.“ steht die 234. Kunstausstellung, die am 11. September beginnt. Dann stellt die Bad Wurzacher Künstlerin Gudrun Dörfler-Wißkirchen ihre Kunstwerke in der Galerie in Maria Rosengarten aus. Das Zusammenspiel von Acrylfarbe sowie verschiedenen Materialien wie Sand, Papiere und Collagen stehen bei ihren Arbeiten im Vordergrund.