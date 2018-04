Noch Bewerber für Schöffenamt gesucht

Wie bereits vor einigen Wochen berichtet, werden im ersten Halbjahr 2018 bundesweit wieder Schöffen und Jugendschöffen für die nächste Amtszeit von 2019 bis 2023 gewählt. Gesucht werden aus der Gemeinde insgesamt zehn Frauen und Männer, die am Amtsgericht Leutkirch beziehungsweise am Landgericht Ravensburg als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen das Schöffenamt ausüben wollen. Darüber hinaus werden je vier Frauen und Männer als Bewerber für das Amt des „Jugendschöffen“ benötigt.

Die Bewerber müssen in der Gemeinde wohnen und am 1. Januar 2019 mindestens 25 und höchstens 69 Jahre alt sein. Wählbar sind deutsche Staatsangehörige, die die deutsche Sprache ausreichend beherrschen. Wer zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt wurde oder gegen wen ein Ermittlungsverfahren wegen einer schweren Straftat schwebt, die zum Verlust der Übernahme von Ehrenämtern führen kann, ist von der Wahl ausgeschlossen. Interessenten können sich für das Schöffenamt in allgemeinen Strafsachen (gegen Erwachsene) beziehungsweise für das Jugendschöffenamt bis zum 4. Mai bewerben unter Telefon 07564/302104 oder per E-Mail an martin.tapper@bad-wurzach.de.

Weitere Informationen rund um die Schöffenwahl und die Möglichkeit zum Herunterladen des Bewerbungsformulars finden Interessierte auf der städtischen Internetseite unter www.bad-wurzach.de unter dem Stichwort „Schöffenwahl 2018“.