Nikolausfeier zieht Massen an und macht gute Laune

Mit ihrer großen Nikolausfeier für das Kinder- und Jugendturnen läutet die TSG-Abteilung Turnen traditionell den Jahresschluss ein, denn die nächsten Übungsabende sind erst wieder im nächsten Jahr. Dafür zeigten alle Gruppen bei der Nikolausfeier der Turnabteilung noch einmal eindrucksvoll, wie vielfältig und kreativ die Angebote bei den Turnern sind.

Mit dem Lied „Guten Tag ich bin der Nikolaus“ empfing die Instrumentalgruppe der Turner unter der Leitung von Pia Vincon den hohen Besuch bei dessen Einzug in die Halle. Fast kein Durchkommen gab es für ihn dabei auf der mit Eltern, Geschwistern und Großeltern vollbesetzten Tribüne, die gespannt auf das Programm warteten.

In seiner Begrüßung bedankte sich Abteilungsleiter Thomas Grandl bei allen Übungsleitern, und -helfern, sowie den Sponsoren und unterstützenden Firmen, „ohne die vieles nicht möglich wäre.“ Mit der „Eltern-Kind Gruppe“, also den Kleinsten wurden der Reigen der Vorführungen eröffnet. „Unter dem Meer“ waren sie unterwegs und überwanden dabei so manches Hindernis, ehe die Buben und Mädchen des Kleinkinderturnens als fleißige Bauarbeiter so manche „Mauer“ auf- und abbauten.

Und mittendrin die sportlichen Knecht Rupprechte, die schon mal miteinander Schubkarren fuhren. Das berühmte „Tohuwabohu“ im Wortsinne richteten die Kids vom Kinderturnen an, als sie losgelassen wurden. Immer mit einem Lächeln auf dem Gesicht ging es über Kästen und kleinere Hindernisse.

Zum Herunterkommen und ein wenig der Adventszeit gerecht zu werden, trugen Magdalena Herdrich und Elmira Arslan das Gedicht „Sankt Nikolaus“ vor. Einen graziösen Anblick boten die Mädchen der rhythmischen Sportgymnastik bei ihren Vorführungen mit Bändern und Bällen, ein Vorgeschmack auf die inzwischen auf eine stattliche Größe angewachsene Rhönradgruppe, die wie in jedem Jahr mit ihren gelungenen Vorführungen einen Augenschmaus boten. In diesem Jahr hatten sie sich als Motto „Circle of Life“ ausgesucht.

Nach diesen eher entspannenden Vorführungen war es rasch vorbei mit der Ruhe, nahmen sich die Jungs vom Bubenturnen eine „Mission impossible“ vor. Zugegebenermaßen schafften sie es – wie der Held in der Filmreihe – auch dieses Mal, die an sie gestellten Aufgaben mit Bravour zu lösen.

Mit „Kling Glöckchen klingelingeling“ leitete die Instrumentalgruppe, die immer die Umbaupausen überbrückte, die beiden spektakulären Finalrunden ein. „Weihnachten unter Palmen“ nannten die Trampolinturner ihre Flugshow und dachten dabei wohl an „Sonne, Strand und Meer“ in südlichen Ländern, wie ihre Accesoires zeigten.Ebenfalls in warmen Gefilden tummelten sich die „Turnpiraten aus Halle 1“. Mit ihrem turnerisch anspruchsvollem Programm zu der Musik von „Fluch der Karibik“ setzten die Turnermädchen einen glänzenden Schlusspunkt.