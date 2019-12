Niedrige Wahlbeteiligung enttäuscht Pfarrerin Vollmer

Die Gemeindeglieder der evangelischen Landeskirche in Württemberg waren am vergangenen Sonntag aufgerufen, sowohl einen neuen Kirchengemeinderat als auch die Landessynode zu wählen. Letztere ist die gesetzgebende Versammlung der Kirchenleitung, deren Aufgabe es auch ist, den Landesbischof zu wählen. In Württemberg konnten 1,8 Millionen Protestanten an die Wahlurne gehen, um die 90 Mitglieder in direkter Wahl – einmalig in Deutschland – zu bestimmen. So auch in Bad Wurzach.

Viele Wurzacher hatten schon per Briefwahl abgestimmt, nachdem eine Woche zuvor Pfarrerin Barbara Vollmer über die Kandidaten für die Landessynode informiert hatte und die Kandidaten für den Kirchengemeinderat sich selbst vorgestellt hatten. Dennoch ließen es sich die meisten nicht nehmen, am eigentlichen Wahltag zur Urne zu schreiten. Dementsprechend gab es direkt im Anschluss an den gut besuchten Gottesdienst eine lange Schlange vor dem Wahllokal – auch wenn die Wahlbeteiligung insgesamt bei mageren 17,99 Prozent lag. Erstaunlich angesichts der Tatsache, dass die evangelische Kirchengemeinde Bad Wurzach sehr aktiv ist. Pfarrerin Vollmer war sichtlich betroffen, lag doch die Wahlbeteiligung vor sechs Jahren einiges höher. Insgesamt ist die Wahlbeteiligung landesweit um 1,4 Prozent auf 22,92 Prozent gesunken. Freuen konnte sie sich allerdings darüber, dass immerhin elf Jungwählern (14 bis 17 Jahre) die Kirche am Herzen liegt. Und sie wertet das Wahlergebnis als „kleine Revolution“, denn die pietistisch geprägte „Lebendige Gemeinde“ verlor acht Sitze und ist nun gleichauf mit der liberal ausgerichteten „Offene Kirche“ (beide 31 Sitze). „Evangelium und Kirche“ als Kraft der Mitte gewann ebenfalls einen Sitz hinzu (16), und die „Kirche für morgen“ sogar fünf (12). Bei der Kirchengemeinderatswahl hatten die „Urgesteine“ des Kirchengemeinderats die Nase vorn: Astrid Greshake erhielt 221 Stimmen, Ursula Weizenegger 195, Markus Krämer 142 und Peter Eckstein 133. Nur die 28-jährige Cristin Bopp konnte sich mit 141 Stimmen dazwischen drängen. Franziska Nicolay (102) und Christine Heine (92) komplettieren als Neuzugänge das Gremium für die nächsten sechs Jahre – eine ausgewogene Mischung aus Erfahrenen und Neuen.