Neuwahlen und Ehrungen

Zahlreiche Mitglieder waren der Einladung des Musikvereins Hauerz am 02. Oktober 2021 in die Turn- und Festhalle Hauerz gefolgt. Pünktlich um 20.00 Uhr konnte Vorsitzende Ingrid Ritscher die Versammlung eröffnen, und alle Gäste recht herzlich begrüßen, ehe die Versammlung zum Lied „Ich hatt‘ einen Kameraden“ den verstorbenen passiven Mitgliedern gedachte.

Schriftführerin Diana Rösch ließ das Vereinsjahr 2020 noch einmal Revue passieren, gefolgt vom Kassenbericht von Kassier Stefan Herberger. Er merkte an, dass das Geschäftsjahr 2020 leider mit einem Verlust abgeschlossen werden konnte, welcher jedoch hauptsächlich der Corona-Pandemie geschuldet war. Dirigent Hermann Schwarz ging in seinem Bericht besonders auf die musikalischen Höhepunkte des Musikvereins ein, anschließend schilderte er dem Plenum noch seine Wünsche, Anregungen und Ziele, welche er mit dem Musikverein Hauerz erreichen will. Vorsitzende Daniela Buckenheu gab in ihrem Geschäftsbericht diverse Eckdaten bekannt. Der Verein besteht aktuell aus 91 aktiven (davon 17 unter 18 Jahren), 176 fördernden Mitgliedern und fünf Ehrenmitgliedern. Der Altersdurchschnitt der aktiven Musiker liegt bei 36 Jahren, der Frauenanteil ist bei 38,5 % und im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 Prozentpunkte gestiegen.

Nur 25 Musikproben wurden im Vereinsjahr 2020 abgehalten. Am Ende ihres Berichts dankte sie besonders Roland Schuppan jun., welcher nach 32 Jahren seine Tätigkeit in der Vorstandschaft beendete. Dank erging ebenso an Stefan Herberger, welcher nach 12 Jahren das Amt des Kassiers an Diana Rösch weitergab, für eine gute Zusammenarbeit und das langjährige Engagement im Ausschuss.

Die Entlastung der gesamten Vorstandschaft und auch die anstehenden Neuwahlen wurden von Ortsvorsteher Kurt Miller übernommen. Folgende Posten wurden gewählt bzw. wieder im Amt bestätigt: Dominik Müller (Vorstand), Daniela Buckenheu (Vorstand), Diana Rösch (Kassier), Pascal Schuppan (Schriftführer), Florian Schiedel (aktiver Beisitzer), Marion Schuppan (aktiver Beisitzer), Anna-Lena Willburger (aktiver Beisitzer), Julian Schuppan (Jugendvertreter), Hubert Schorer (Kassenprüfer), Peter Willburger (Kassenprüfer).

Ortsvorsteher Kurt Miller bedankte sich als Vertreter seitens der Gemeinde. Nach abschließenden dankenden Worten von Roland Schuppan jun. an die einzelnen Verantwortlichen und an Dirigent Hermann Schwarz konnte er die harmonisch verlaufene Versammlung schließen.