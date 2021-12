Neujahrsempfang in Bad Wurzach abgesagt

Nachdem das Corona-Infektionsgeschehen öffentliche Veranstaltungen derzeit nur unter sehr eingeschränkten Voraussetzungen zulässt, hat die Verwaltung in Abstimmung mit dem Gemeinderat Bad Wurzach beschlossen, den für 14. Januar geplanten Neujahrsempfang abzusagen. „Das wäre unter diesen Gegebenheiten momentan einfach auch das falsche Signal“, begründet Bürgermeisterin Alexandra Scherer und bittet um entsprechendes Verständnis bei den sonst geladenen Gästen.

Der Neujahrsempfang stehe neben dem Jahresrückblick und Ausblick auf das neue Jahr insbesondere für den persönlichen Austausch und das Miteinander von Politik, Wirtschaft, Vereinen und verdienten Bürgerinnen und Bürgern. „Gerade dieser persönliche Austausch ist wie schon im vergangenen Jahr aber nicht mit der pandemischen Lage zu vereinbaren.“

Statt der beim Empfang üblichen Neujahrsrede der Bürgermeisterin soll nun in der Bürger- und Gästeinformation ein ausführlicherer Weihnachts- und Neujahrsgruß veröffentlicht werden. Darüber hinaus wird es dieses Jahr erstmals einen Jahresrückblick in Form einer Broschüre geben, die ab nächster Woche an den Auslagestellen des Rathauses, der Bad Wurzach Info und der Ortsverwaltungen sowie über die städtische Homepage www.bad-wurzach.de per Download erhältlich ist. „Wir hoffen aber natürlich sehr, dass der Neujahrsempfang 2023 dann wieder im gewohnten Rahmen stattfinden kann.“