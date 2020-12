Neujahrsempfang 2021 in Bad Wurzach fällt aus

In enger Abstimmung mit dem Gemeinderat hat die Stadt Bad Wurzach beschlossen, den für 15. Januar geplanten Neujahrsempfang abzusagen. „Die Corona-Pandemie lässt derzeit einfach keine andere Entscheidung zu“, bedauert Bürgermeisterin Alexandra Scherer in der Pressemitteilung. Der Neujahrsempfang stehe neben dem Jahresrückblick und Ausblick auf das neue Jahr insbesondere für den persönlichen Austausch und das Miteinander von Politik, Wirtschaft, Vereinen und verdienten Bürgerinnen und Bürgern. „Gerade dieser persönliche Austausch ist derzeit aber nicht mit dem Infektionsschutz zu vereinbaren.“

So sehr ihr das direkte Gespräch mit den Bad Wurzacher Bürgerinnen und Bürgern zum Jahresauftakt fehlen werde, so wichtig sei es doch, dass alle das neue Jahr möglichst gesund und wohlauf beginnen können, so Scherer „Wir hoffen aber natürlich, dass der Neujahrsempfang 2022 dann wieder im gewohnten Rahmen stattfinden kann.“ Statt der beim Empfang üblichen Neujahrsrede der Bürgermeisterin werde in der Bürger- und Gästeinformation noch eine Rückschau auf 2020 verbunden mit dem Ausblick auf das neue Jahr veröffentlicht.