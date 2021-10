Neues Wurzacher Hallenbad wird eröffnet

Das neue Hallenbad in Bad Wurzach wird am Samstag, 30. Oktober, geöffnet. Nach der Eröffnung mit geladenen Gästen und anschließender Segnung des Hauses am Vormittag wird das Bad an diesem Tag ab 14 Uhr für die Öffentlichkeit nutzbar sein. Bis auf weiteres ist dabei eine Anmeldung über die SchwimmApp zoom7 erforderlich, teilt die Stadtverwaltung mit.

„Leider können wir diesen freudigen Anlass angesichts der weiter bestehenden Corona-Beschränkungen nur in kleinem Kreis und nicht im Rahmen eines Tags der offenen Tür mit allen feiern“, wird Bürgermeisterin Alexandra Scherer zitiert. „Gleichzeitig lade ich aber ein, das Bad als Nutzer in den nächsten Wochen und Monaten selbst kennenzulernen.“

„Mit dem neuen Hallenbad haben wir künftig ein attraktives und topmodernes Sportbad zwischen Innenstadt und Kurgebiet, direkt am Rand des Wurzacher Riedes und mit einer gigantischen Aussicht in die Stadt“, so die Bürgermeisterin weiter. Das vom Architekturbüro Wolfgang Gollwitzer aus München konzipierte Bad verfügt über ein 25 auf zehn Meter großes Sportschwimmbecken mit vier Bahnen sowie Dampfbad und Kinderbecken. Es wurde barrierefrei gestaltet und bietet Schwimmkurse und viele weitere Aktionen an unterschiedlichen Wochentagen an. „Das neue Bad ist wichtiger Baustein für unseren Schulsport, auch Sportschwimmer kommen auf ihre Kosten und die Bürgerinnen und Bürger können allein oder mit der Familie einfach einen entspannenden Badebesuch machen.“

Bürgermeisterin Scherer freue sich, dass mit der Eröffnung ein lang ersehnter Moment gekommen sei: „Ich bedanke mit bei allen Projektbeteiligten für die Geduld und zuverlässige Arbeit auf einem langen Weg bis zur jetzigen Fertigstellung. Dem Gemeinderat für eine mutige und nicht selbstverständliche Entscheidung zum Neubau – den Planern für die auffallende und moderne Architektur – dem Bund für die umfangreiche Förderung im Rahmen des Programms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ – allen am Bau beteiligten Handwerkern und Firmen für die gelungene Umsetzung – und nicht zuletzt den Bademeistern und allen weiteren Kräften, die künftig für einen möglichst reibungsfreien Betrieb sorgen werden.“