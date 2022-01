Neues VHS Programmheft zum Frühjahrs- und Sommersemester erschienen

Das neue Programm der Volkshochschule Bad Wurzach bietet im kommenden Semester mit über 130 Kursen und Veranstaltungen ein vielfältiges Weiterbildungsprogramm mit viel „Erleuchtendem“ aus Gesellschaft, Gesundheit, Kultur, Sprachen, Beruf und EDV. Das noch druckfrische Programmheft zum Frühjahrs- und Sommersemester liegt ab sofort an vielen Stellen zum kostenlosen Mitnehmen aus. Das gesamte Kursangebot gibt es auch online. Anmeldungen sind ab 26. Januar möglich.

Bei den gesellschaftlichen Themen haben Kursteilnehmer, wie die Volkshochschule berichtet, eine große Auswahl an Vorträgen und Führungen zu ökologischen, rechtlichen, aktuellen und geschichtlichen Themen. Die Bandbreite reicht vom Gehölzschnitt bis hin zur Betriebsbesichtigung des ortsansässigen Busunternehmens Ehrmann Reisen. Künstlerisches Talent und Kreativität werden beim Tanzen oder der Keramikwerkstatt gefördert. In den Kursen und Workshops der Volkshochschule können Interessierte auch alles lernen, was zu einem gesunden Lebensstil gehört. Auch wer Freude am Sprachenlernen hat, findet passende Kurse in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch in verschiedenen Niveaustufen. Über Social Media lernenIntersssierte bei speziellen Kursangebote rund um Smartphone, Computer und Beruf.

Bei der „jungen VHS“ dürfen Kinder und Jugendliche mit Gleichaltrigen etwas ausprobieren, was sie schon immer interessiert hat. Ob Erlebniswanderung mit dem Pony, Outdoor-Survival-Kurs oder Kinderkochkurs – über 20 Angebote laden zum Ausprobieren, Experimentieren, Verstehen und Spaß haben ein.

Zum neuen Semester führt die VHS zwei Rabattaktionen ein. Bei der „VHS-Gruppenaktion“ profitieren Gruppen ab zehn Personen, wenn sie gemeinsam einen Kurs besuchen. Als Dankeschön für die Gruppenbuchung ist die Teilnahme für die zehnte Person gratis. Neu ist auch die Aktion „Kunden werben Kunden“. VHS-Kunden, die einen Neukunden werben, bekommen einen Gutschein über zehn Euro.

Aufgrund der aktuellen Corona Situation können Kurse nur jeweils nur nach Pandemielage und den gültigen, gesetzlichen Regelungen stattfinden. Die VHS bittet Teilnehmer, sich kurzfristig vor Kursbeginn unter www.vhs-bad-wurzach.de zu infromieren. Dort finden sie auch das gesamte VHS Programm. Die Anmeldung für Kurse ist möglich bei Vanessa Stöckle im Rathaus, Zimmer. 102, unter Telefon 07564 302-110 oder per E-Mail an info@vhs-bad-wurzach.de.