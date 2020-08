Neues VHS-Programmheft liegt zum Mitnehmen aus

Die Bad Wurzacher Volkshochschule geht neue Wege.

Um nachhaltiger zu werden und sparsamer mit wertvollen Ressourcen umzugehen, hat sich die VHS nach eigenen Angaben dazu entschlossen, ab dem anstehenden Semester auf den Postversand des neuen VHS-Programmhefts an jeden Bad Wurzacher Haushalt zu verzichten. Auf diese Weise könnten pro Semester mehr als 89 000 DIN-A4-Blätter eingespart werden, was aneinandergereiht einer Strecke von etwa 26 Kilometern entspricht, also einer durchgehenden Papierschlange von Bad Wurzach bis nach Isny.

Mehrere Auslagestellen

Interessierte Bürger können das neue Programmheft seit diesem Montag, 24. August, in zahlreichen Auslagestellen im gesamten Gemeindegebiet (öffentliche Einrichtungen, Einzelhandelsgeschäfte, Banken, Arztpraxen) kostenlos mitnehmen. Ebenfalls ist das gesamte Kursangebot online unter www.vhs-bad-wurzach.de einsehbar.

Das biete den Vorteil, kurzfristige Änderungen aufgrund der aktuellen Corona-Situation schnell kommunizieren zu können, heißt es weiter. Auch im neuen Semester präsentiere die VHS ein breit gefächertes Kursprogramm aus den Bereichen Gesundheit, Kultur, Sprachen, EDV, Gesellschaft und Umwelt.

Kreative Welt der Kunst und Kultur

So können Interessierte mit der VHS beispielsweise in die kreative Welt der Kunst und Kultur eintauchen und lernen, wie man Salsa Cubana tanzt, Ukulele spielt oder „Dry Flower Hoops“ bindet. Die VHS hat verschiedene Angebote zum Thema körperliche, geistige und seelische Gesundheit im Programm. Es ist zudem möglich, Fremdsprachen zu lernen, andere Kulturen kennenzulernen und mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen, etwa mit dem neuem Sprachkurs „Brasilianisches Portugiesisch für Anfänger“.

Bei der „jungen VHS“ können Kinder und Jugendliche laut Mitteilung fernab vom Schulalltag etwas ausprobieren, das sie schon immer interessiert hat. So können schon die kleinsten Naturliebhaber den Wurzacher Stadtwald beim Programmpunkt „Unterwegs mit dem Jäger“ kennenlernen.

Weitere Informationen und Anmeldung bei Vanessa Stöckle (Ratauszimmer 102, Markstraße 16) unter Telefon 07564/302110 oder per E-Mail an info@vhs-bad-wurzach.de beziehungsweise online unter www.vhs-bad-wurzach.de. Die VHS hat montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und donnerstags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.