Neues Urlaubsmagazin 2022 für Bad Wurzach liegt vor

In der Bad Wurzach Info ist in diesen Tagen das neue Urlaubsmagazin 2022 eingetroffen. Das informative und inspirierende Magazin, das für Gäste und Touristen die wichtigsten Infos über den Erholungs- und Urlaubsort Bad Wurzach zusammenfasst, soll auch Lust auf einen Besuch in Bad Wurzach machen, schreibt das städtische Tourismusamt in einer Pressenotiz.

Neben Gastronomiebetrieben auch Ferienwohnungen, Hotels und Privatzimmer. Informationen zur Stadt und den Teilorten, zu Einzelhandel, Veranstaltungen und zu Freizeiteinrichtungen wie Hallenbad, Moor Extrem, Torfbahn oder der Feelmoor Therme findet der Gast im umfangreichen Magazin alles, was für einen Urlaubsaufenthalt in Bad Wurzach notwendig ist.

Das im Jahr 2019 neu gestaltete Prospekt hat sich bewährt und wird von vielen Gästen sehr gelobt. Das Magazin kann auf der neuen Homepage www.bad-wurzach.de/tourismus bestellt oder heruntergeladen werden. Ein großer Teil der Auflage wird auf der Messe CMT in Stuttgart Mitte Januar 2022 verteilt sowie mehrfach täglich vom Team der Bad Wurzach Info an Gäste in ganz Deutschland versendet.