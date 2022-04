Neues Leitungsteam beim BNO

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung des Bunds für Naturschutz in Oberschwaben e.V. (BNO) standen neben einem kurzen Rechenschaftsbericht und dem Jahresrückblick 2021 die turnusgemäßen Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. Da sich ein Teil der bisherigen Amtsträger nicht mehr zur Wiederwahl stellte, wurde die gesamte Vorstandschaft neu gewählt. Zum neuen 1. Vorsitzenden wählten die Anwesenden einstimmig Horst Weisser aus Bad Wurzach. Als seine beiden Stellvertreter wurden Dr. Sepp Bauer aus Immenried und Dr. Siegfried Roth aus Gospoldshofen berufen. Heike Schwendinger aus Wangen als Schatzmeisterin und André Kappler aus Fronreute als Schriftführer komplettieren die neue Vorstandschaft des BNO für die kommenden fünf Jahre.

Als erste Amtshandlung durfte der neue Vorsitzende Horst Weisser den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Dr. Hannes Masur, Josef Steinhauser und Franz Renner im Namen aller BNO-Mitglieder für deren langjähriges Engagement mit einem kleinen Präsent danken. Mit Horst Weisser schließt sich der Kreis der Vorsitzenden zurück zu den Wurzeln des BNO nach Bad Wurzach, da der Vereinsgründer der Wurzacher Salvatorianerpater „Vogelpater Agnellus Schneider“ war.

In seinem kurzen Vereinsausblick machte Agrarbiologe Weisser deutlich, dass es über die Krisenherde in der Welt hinaus mehr denn je eine regional starke Lobby für die Natur in Oberschwaben braucht und er den BNO mit seinem breiten Fachwissen hier als eine wichtige Stimme vor Ort zu den Herausforderungen des Klimawandels und des dramatischen Artenrückgangs sieht. Getreu dem Motto „Global denken und lokal handeln“ wird sich der BNO bei verschiedensten Projekten und Veranstaltungen auch in diesem Jahr verstärkt den Themen Arten- und Biotopschutz widmen, wie zum Beispiel am Oberschwäbischen Naturschutztag, der am 22. Mai in Leutkirch stattfinden wird. Des Weiteren begrüßt der BNO ausdrücklich die Bemühungen zur Etablierung eines Biosphärengebietes Oberschwaben/Allgäu und möchte diesen Prozess unterstützend begleiten.

An dieser Stelle sei auf die BNO-Zeitschrift „Oberschwaben Naturnah“ hingewiesen, die jährlich Interessantes zur Natur in Oberschwaben berichtet. Das Heft 2022 ist soeben erschienen und kann im Naturschutzzentrum Wurzacher Ried, Bad Wurzach, gekauft oder über die BNO-Website bestellt werden: www.bno-ev.de