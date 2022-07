Neuer Verein in Bad Wurzach will benachteiligte Kinder unterstützen

Aus dem Benefiztag im Mai in Hauerz erwächst nun ein neuer Verein. Am 23. Juli ist im dortigen Bräuhaus die Gründungsversammlung von „Benefiz4Kids“.

Hannes Ebner hatte am 21. Mai im Hauerzer Bräuhaus einen Frühschoppen, einen Kindernachmittag und ein Rockkonzert zu Gunsten des Vereins „Bacaa“ organisiert. Bacaa ist die Abkürzung für „Bikers against Childporn and Abuse“, also Motorradfahrer gegen Kinderpornografie und Missbrauch.

Wer unterstützt werden soll

Er fand dabei so viele Unterstützer, dass er sich entschlossen hat, selbst einen Verein zu gründen. „Mit ,Benefiz4Kids’ wollen wir Kindern helfen, denen das Schicksal böse mitgespielt hat“, erläutert Ebner auf der Website des neuen Vereins (www.benefiz4kids.com). Unterstützt werden sollen nach seinen Aussagen unter anderem der Verein Brennessel, die Urmel-Kinder-Krebshilfe sowie der Kinder- und Jugendhospizdienst „Amalie“.

„Das wollen wir finanziell – durch Spenden und Benefizveranstaltungen –, und durch Aktionen, die die Kinder ihr ganzes Paket an Problemen, Sorgen und Ängsten einmal für einen Tag vergessen lassen, tun. Dabei denken wir zum Beispiel an Ausflüge in den Freizeitpark oder eine kleine Tour mit einem Lkw“, erläutert Ebner.

So läuft die Versammlung ab

Die offizielle Gründungsversammlung mit Vorstandswahlen und Verabschiedung einer Satzung findet am Samstag, 23. Juli, um 17 Uhr im Gasthof Bräuhaus in Hauerz statt. Diese wird öffentlich sein. Alle, die Mitglied oder Sponsor werden wollen, sind willkommen.

Die Teilnahme ist auch online, via Zoom-Videomeeting möglich. Der Link kann per E-Mail an benefiz4kids@gmail.com angefordert werden. Stimmberechtigt sind aber nur anwesende Personen, die sich als Mitglieder eintragen lassen.