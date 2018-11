Neuer Rollenspielbereich gefällt den Kindern am besten

Seit Juni befindet sich der Kindergarten in den neuen Räumlichkeiten im Arnacher Bildungshaus und bietet den Kindern dort unter anderem mit einem „Rollenspielbereich“ besondere Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten. Der Umzug des Kindergartens war Teil der insgesamt rund 4,5 Millionen teuren Sanierungs- und Umbaumaßnahmen am gesamten Schul- und Gebäudekomplex, die mit der Neugestaltung der Außenanlagen im kommenden Frühjahr abgeschlossen sein werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

„Ein ganz großer Wunsch hat sich mit dem Einzug des Kindergartens in die neuen Räume bereits erfüllt“, berichtet Kindergartenleiterin Carmen Müller, so der Pressetext. „Dank einer großzügigen Spende der Friedrich-Schiedel-Stiftung und weiterer Spender konnten sich beispielsweise der Traum eines Rollenspielpodestes sowie die Anschaffung neuer Puppenmöbel und weiterer Ausstattung erfüllen.“

Der neu geschaffene Rollenspielraum biete gerade durch das dortige Podest vielfältige Spielmöglichkeiten. Schon während der Bauphase hätten die Kinder den neuen Räumen entgegengefiebert und begrüßt, dass künftig ein Raum nicht mehr nur zum Kochen, sondern auch für andere Aktivitäten vorhanden sei, in dem auch Jungs lieber spielen würden. „Genauso wie erwartet ist es nun auch eingetroffen“, so Kindergartenleiterin Müller. „War der Rollenspielbereich in der Vergangenheit überwiegend von Mädchen besetzt, trifft man jetzt genauso oft dort auch Jungs an.“

Der Bereich sei daher inzwischen laut des Berichts auch der am stärksten bespielte Raum im Kindergarten. Die dortigen „Höhlen“ würden beispielsweise viele Rückzugsmöglichkeiten für die Kinder bieten, egal ob für kleine Plauderrunden oder Spiele in unterschiedlichsten Variationen. „Durch die Vielseitigkeit der Nutzung entstehen immer wieder neue Spielanlässe“, freut sich Müller. „So gibt es dort mal eine Tierarztpraxis, am nächsten Tag schon wieder einen Beautysalon, mal eine Schule, mal ein Krankenhaus und so weiter“. Zudem biete das vorhandene Podest Kindergartenkindern und Schülern die Möglichkeit zum Theaterspiel und sonstigen Bühnenauftritten, was bereits für klassisches Theater, aber auch schon für Zirkusaufführungen, Modellwettbewerbe oder kleinere „Konzerte“ genutzt worden sei.