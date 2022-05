Neuer Pater auf dem Gottesberg: Bis zum Ewigen Gelübde wogen die Zweifel schwer

Einen langen Weg mit vielen inneren Kämpfen hat Pater Wolfgang Sütterlin zurückgelegt. Nun hat er auf dem Gottesberg in Bad Wurzach seinen Platz gefunden.

1958 in Ulm geboren wuchs Wolfgang Sütterlin in einer Familie auf, die „nicht sonderlich religiös“ gewesen sei. Der Schwabe ging wohl auch deshalb „einen sehr langen Weg“, bis er seinen Platz im Orden der Salvatorianer fand.

Erst im Alter von 54 Jahren wurde er in Bad Wurzach, wo er 2005 und 2006 seine Kandidatur absolvierte, zum Diakon geweiht, 2013 folgte die Priesterweihe in München.

Der Traumberuf

Gymnasiallehrer für Deutsch und Französisch („mein Traumberuf“) wollte Wolfgang Sütterlin werden. Doch nach Studium und Referendarszeit folgte ein staatlicher Einstellungsstopp.

Der junge Mann fand eine Anstellung beim Kolping-Bildungswerk. Dort leitete er in den 1980ern und 1990ern zunächst Integrationskurse für Spätaussiedler, dann gab er „Ausbildungsbegleitende Hilfen“ für Auszubildende im Handwerk.

In diesen Jahren kam er in näheren Kontakt zum Glauben: Lehrerkollegen, die gläubig waren und das auch ganz offen zeigten, oder ein sehr schwerer Krankheitsfall in der eigenen Familie, der ihn in der Not das Beten lehrte.

Vor allem aber, gab es einen schweren Verkehrsunfall auf einer Klassenfahrt nach Frankreich. „Einer unserer Schüler lag im Koma und schwebte in Lebensgefahr“, erinnerte er sich noch gut daran.

An die Wand geklatscht.

Und da war dann dieses Lehrerehepaar, das eine so große, Sütterlin tief beeindruckende Ruhe ausstrahlte. „Sie gingen jeden Tag in ein kleines katholisches Kloster in der Nähe und beteten dort. Sie hatten etwas, was ich nicht hatte, und das mich richtig an die Wand geklatscht.“

Der Junge erwachte nach sechs Tagen aus dem Koma, ohne bleibende Schäden. „Natürlich wusste ich um die entscheidende Rolle der Ärzte, aber die Geschichte hat mich nachhaltig beschäftigt und eine Suche in mir ausgelöst“, erinnert sich der heutige Pater.

Die Spur gelegt

Das Erlebte veranlasste ihn zu einer Reise nach Taizé, „die ein weiterer Durchbruch auf meinem langen Weg war. Da erlebte ich etwas, was mich berührt hat.

Ich bin anders zurückgekommen, spürte eine Sehnsucht und auch einen Impuls in mir. Die Spur hin zum Glauben war gelegt.“

Doch der Weg war noch lang. Zu seinem Begleiter wurde während seiner Kolpingzeit ein Seelsorger, den er aufgrund eines familiären Unglücks kontaktierte.

„Er war jemand, der mir zuhörte und ins Gebet aufnahm. In diesen Jahren ist viel, auch an Heilung, in mir passiert und hat sich verändert. Vor allem wurden mir seelische Verwundungen bewusst, die ich so nie zuvor wahrgenommen hatte.“

Lange dagegen gesträubt

Trotzdem habe er sich immer noch „lange gegen den kirchlichen Lebensweg gesträubt“, gesteht Wolfgang Sütterlin. Zwar nahm er Kontakt zu den Salvatorianern in Lochau auf und arbeitete dort auch im Seelsorgeteam mit, doch „das innere Kämpfen“ habe angehalten. Auch als er sich gegen eine nun angebotene Anstellung im Schuldienst entschieden und stattdessen 2005/2006 als Ordenskandidat auf den Gottesberg ging.

Es folgten ein Studienjahr in München und ein Noviziat in Milwaukee (USA). „Die Amerikaner mit ihrer unglaublich offenen Art waren für mich als zurückhaltenden Ulmer eine große Herausforderung. Aber die Zeit hat mir gut getan“, erzählt Sütterlin lächelnd. Nach der Rückkehr setzte er in München sein Studium fort.

Das kannst du nicht bringen.

Die inneren Kämpfe indes hielten an. Selbst, als das Ewige Gelübde kurz bevorstand. „Jetzt wieder zu gehen, das kannst Du nicht bringen“, habe er sich aber gedacht.

Und dann sei alle Bedrängnis wenige Tage zuvor schlagartig abgefallen. „Plötzlich war ich völlig ruhig und meiner Sache sicher, und das ist so bis heute geblieben. Ich habe meinen Schritt nie mehr bereut und bin überglücklich über meinen Weg“.

Der führte ihn in eine Pfarrei bei Augsburg und dann ins Salvatorianerkloster Lochau-Hörbranz, von wo aus er ab 2014 für vier Jahre als Kaplan in der Pfarreiengemeinschaft Weißensberg am Bodensee tätig war. Nach 2018 wurde er als Seelsorger in Lochau direkt eingesetzt, war dort bis zur Schließung Ende 2021 auch Hausoberer.

Es kostet viel Kraft

Gemeinsam mit den Patern Bernhard, Anselm und Bruder Bruno ist er mittlerweile aus Lochau nach Bad Wurzach gewechselt. Er ist Mitglied der Ordensleitung und Verbindungsmann zur Gemeinschaft Salvatorianischer Laien. Er hält Gottesdienste und ist vor allem seelsorgerisch tätig.

„Ich hätte nicht gedacht, dass die Einzelbegleitung gleich so rege nachgefragt wird“, zeigt er sich überrascht. Die Menschen kämen aus weitem Umkreis mit teils großen Nöten, schütteten ihr Innerstes aus, sprächen oft das allererste Mal über das, was sie bedrückt oder gar quält. „Man hört Sachen, die man nicht so leicht wegsteckt“, sagt Pater Wolfgang. „Das kostet manchmal viel Kraft.“

Es sei aber auch „ein schöner und erfüllender Dienst“. Bei dem ihm hilft, dass er selbst schwierige Situationen in seinem Leben bewältigen musste und auch er „ein Mensch mit Fehlern und Abgründen“ sei. „Auch ich muss hin und wieder zum Beichten“, sagt er schmunzelnd.

Einfach mal raus

Manchmal müsse er aber auch „einfach mal raus“, um alles zu verarbeiten. Dann zieht es den 64-Jährigen für Bergwanderungen ins Ordenskloster nach Meran oder nach Frankreich („meine zweite Heimat“), genauer gesagt in eine kirchliche Gemeinschaft in der Nähe von Lyon.