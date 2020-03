Neuer Geschäftsführer der städtischen Kurbetriebe übernimmt das Zepter

Nach umfassender Übergabe der Aufgaben und Themen in den vergangenen Wochen durch die bisherige Geschäftsführung hat der Diplom-Verwaltungswissenschaftler Markus Beck zum Monatsanfang die Betriebsleitung des städtischen Kurbetriebs offiziell übernommen. Das teilt die Stadt in einem Presseschreiben mit.

Zuvor war er unter anderem Gesamtpersonalleiter und stellvertretender Geschäftsführer bei den Kliniken Landkreis Biberach sowie in verschiedenen Funktionen bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft in Stuttgart, bei den Kliniken in Aulendorf oder beim Psychiatrischen Landeskrankenhaus in Wiesloch tätig gewesen. „Insbesondere die Sanierung des Kurhotels im Sommer wird sowohl im Bau als mit der Teilschließung eine große Herausforderung für den Betrieb und unser gesamtes Team im Haus“, wird Beck in dem Schreiben zitiert. Man sei aber gut vorbereitet, die konkrete Ausschreibung der Bauleistungen werde in den nächsten Tagen erfolgen.

Begrüßung durch Bürgermeisterin

Bürgermeisterin Alexandra Scherer nahm den neuen Geschäftsführer an seinem ersten offiziellen Arbeitstag mit einem Blumenstrauß in Empfang und betonte ebenfalls nochmals die Freude über die künftige Zusammenarbeit.

Bereits in der vergangenen Woche waren Markus Bazan und Marcel Wiesendt im Betrieb verabschiedet worden, die die Aufgaben der Geschäftsführung seit Ende 2016 wahrgenommen und der Stadt seit 2014 in beratender Funktion zur Seite gestanden hatten. Der stellvertretende Bürgermeister Klaus Schütt hatte sich hier bedankt für die mehrjährige Unterstützung in einer nicht einfachen Situation und dass unter Bazan und Wiesendt die neue Strategie für den Betrieb habe auf den Weg gebracht werden können.