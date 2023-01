Neuer Gesamtelternbeirat mit großen Plänen

Nachdem im Mai sich der Gesamtelternbeirat der Bad Wurzacher Schulen in städtischer Trägerschaft eine Geschäftsordnung gegeben hat, gehen die Verantwortlichen nun an die Umsetzung wichtiger Punkte.

Birgit Dimmler ist erste Vorsitzende, Wolfgang Reich ihr erster Stellvertreter, Sabrina Pohl ihre zweite Stellvertreterin. Andrea Binzer ist Schriftführerin. Die vier Beiräte haben Kinder, die das Schulzentrum Breite besuchen und freuen sich auf die Umsetzung der „Neugestaltung Pausenhof“.

Da unter den zehn Schulen unter städtischer Trägerschaft einige Grundschulen sind, wurde in der Geschäftsordnung zudem festgelegt, mit Sabrina Pohl vom SBBZ eine zusätzliche Vertreterin einer weiterführenden Schule in die Vorstandschaft zu wählen.

Ein großes Thema für den Elternbeirat ist die Mitwirkung bei der Festlegung beweglicher Ferientage, die bereits in der Vergangenheit zu Diskussionen geführt hat. Insbesondere beim Blutfreitag schieden sich die Geister, da er in Bad Wurzach – nicht wie beim Blutritt in Weingarten, wo er direkt am Tag nach Christi Himmelfahrt stattfindet – kein Brückentag ist. „Bei einer Umfrage unter den Eltern hat sich auch ergeben, dass anstelle der Fasnetsferien die beweglichen Ferientage lieber auf Brückentage gelegt werden sollten“, sagt Wolfgang Reich.

Sabrina Pohl arbeitet intensiv daran, Vorschläge für das Vortragsprogramm für die Schüler- und Elternschaft einzuholen, unter anderem mit dem bekannten Ulmer Gehirnforscher Manfred Spitzer. Aber auch ein Vortrag über das immer aktuelle Thema „Mobbing“ steht auf der Liste.

Ein weiterer Punkt auf der Agenda des Elternbeirats ist die Umsetzung der juristisch klar geregelten Lernmittelfreiheit. „Diese wurde bisher an verschiedenen Schulen unterschiedlich gehandhabt“, sagt Dimmler dazu. „Den Eigenanteil der Eltern soll es zukünftig etwa bei Schulbüchern oder Taschenrechnern nicht mehr geben.“

Ebenfalls ein wichtiges Thema ist die Versorgung des inzwischen für den Unterricht unerlässlichen Wlan. Dieses sei im Schulzentrum noch immer mangelhaft. Was die Elternvertreter ebenfalls anprangern: Im gesamten Schulzentrum in der Breite gebe es zu wenige Panikschlösser an den Ausgängen. Der Elternbeirat bittet die Stadtverwaltung daher darum, lebensrettende Sicherheitsmaßnahmen wie Panikschlösser und Notausgänge an allen Schulen zu überprüfen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten.