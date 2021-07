Neuer Chefarzt in der Reha-Klinik Bad Wurzach

Marc Riemer übernimmt ab 1. Juli die Position des Chefarztes Geriatrie an der Waldburg-Zeil Rehabilitationsklinik in Bad Wurzach. Er folgt laut Pressemitteilung der Kliniken auf Stefan Grammer, der eine Praxis übernimmt.

Der gebürtige Herrenberger Riemer studierte in Köln und Tübingen Medizin. 2001 promoviert, absolvierte er erste berufliche Schritte an der Medizinischen Klinik Tübingen, unter anderem auf der Kardiologischen Intensivstation. Nach weiteren Ausbildungsstationen in Bad Urach erhielt Riemer 2005 seine Anerkennung als Facharzt für Innere Medizin. 2011 folgte die Anerkennung der Weiterbildung Geriatrie.

Riemer verfüge über die Nachweise als Arzt im Rettungsdienst, Notfallmedizin, Notfalldiagnostik und Röntgendiagnostik des Thorax, Strahlenschutz sowie Hygiene, heißt es von Seiten der Kliniken weiter. Sein besonderes Augenmerk gelte der Palliativmedizin. Leitende Positionen habe Riemer in den letzten 15 Jahren an die Spitze verschiedener geriatrischer Abteilungen und Kliniken in Oberschwaben inne gehabt.

Nun werde er als Chefarzt die Abteilung Altersmedizin mit ihren vierzig Betten leiten. „Nach mehreren Jahren als Chefarzt einer Akutgeriatrie und Frührehabilitation freue ich mich, nun Patienten in der rehabilitativen Nachsorge auf dem Weg zurück in ein selbstbestimmtes Leben zu unterstützen“, so Riemer.

„Natürlich wird in Krankenhäusern mobilisiert und der Weg nach Hause ins gewohnte Umfeld vorbereitet. Nicht immer gelingt es jedoch, in dem vergleichsweise kurzen Zeitraum dort, die Fähigkeiten der Patienten ausreichend zu fördern. Hier, in der Reha, haben wir drei Wochen Zeit, die Angst vor dem Gehen und Stehen zu verringern, die Sicherheit in der Fortbewegung aufzubauen, die motorischen und intellektuellen Fähigkeiten zu verbessern“, so der neue Chefarzt.

Dem neuen Chefarzt habe es der interdisziplinäre Ansatz der Waldburg-Zeil Klinik angetan, schreiben die Kliniken weiter. Mit Fachärzten für Orthopädie, Neurologie und Altersmedizin sei sie passgenau für die Anforderungen der älter werdenden Gesellschaft aufgestellt.

„Auch wir sind froh, mit Marc Riemer einen passenden Nachfolger für den Bereich Geriatrie gefunden zu haben und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm“, so Erwin Lohmer, Klinikdirektor der Rehabilitationsklinik Bad Wurzach.