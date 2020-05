Neuer Chefarzt im städtischen Kurbetrieb

Der städtische Kurbetrieb Bad Wurzach hat mit Björn Kliem einen neuen Chefarzt gefunden. Ab Mitte Mai wird er seinen Dienst antreten und für Patienten im Betrieb zur Verfügung stehen, teilt die Stadt mit.

Der 41-jährige Sportmediziner und Trainingswissenschaftler habe unter anderem an den Universitäten Frankfurt am Main, Heidelberg und Ulm sowie an der ETH Zürich (Schweiz) sowie an der University of the Witwatersrand in Johannesburg (Südafrika) gearbeitet.

Kliem sei spezialisiert auf Sport- und Präventionsmedizin, Physikalischer Medizin und Rehabilitation sowie auf Schmerzmedizin. Im Jahr 2019 habe er für seine herausragenden Leistungen in der professionellen Sportmedizin in Kombination mit seiner Tätigkeit im Profi-Fußball die Auszeichnung „Sportarzt des Jahres“ erhalten.

„Gute Voraussetzungen für Weiterentwicklung“

„Ich freue mich auf die neue Herausforderung sehr. Ich denke, dass wir hier in Bad Wurzach mit dem Kur-Hotel am Reischberg und dem Gesundheitszentrum mit seiner tollen Saunalandschaft, der zur Erholung und Entspannung einladenden Vitalium-Therme und der hochmodernen Moorabteilung sehr gute Voraussetzungen für die Weiterentwicklung in den Bereichen Prävention und Rehabilitation haben“, sagt Kliem und ergänzt: „Hinzu kommen die wunderschöne Wurzacher Innenstadt und natürlich das unvergleichliche Wurzacher Ried, die unser Angebot zum Gesunden, Entspannen und Genießen perfekt abrunden.“

Mit dem neuen Geschäftsführer Markus Beck habe er hervorragende Gespräche gehabt, genauso mit der zuständigen Teamleitung für den medizinisch-pflegerischen Bereich. „Ich glaube, dass wir nach der Sanierung des Kurhotels und der Corona-Krise gemeinsam in der Lage sind, den Kurbetrieb konzeptionell, strategisch und medizinisch weiterzuentwickeln“, sagt er.

Natürlich solle das Kurmittel „Moor“, oder korrekt „Badetorf“, auch weiterhin das zentrale Heilmittel des städtischen Kurbetriebes sein. „Darüber hinaus möchte ich jedoch in den Bereichen Naturheilkunde sowie Sport- und Präventionsmedizin künftig neue Schwerpunkte setzen.“

Geschäftsführer Markus Beck begrüßt die Neubesetzung

„Damit ist eine erste wichtige und vorausschauende Weichenstellung im Bereich der medizinisch-konzeptionellen Neu-Ausrichtung im Kurbetrieb erfolgt“, begrüßt Geschäftsführer Markus Beck die anstehende Neubesetzung.

„Zusammen mit Björn Kliem werden wir die bereits sehr gute medizinisch-therapeutische Behandlung und Versorgung der Patienten verbinden mit neuen medizinischen Standards und parallel die Leistungsangebote für Gesundheitsurlauber und -gäste adaptiv anpassen und zielgruppenspezifisch neu ausrichten.“

Darüber hinaus werde Kliem zusammen mit dem Arzt Winfried Mästele die Naturheilkunde stärker in das Behandlungs- und Leistungsspektrum des Betriebs integrieren.