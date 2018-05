Neue Vereinsfahne der Stadtkapelle Bad Wurzach wird geweiht

Die neue Fahne der Stadtkapelle Bad Wurzach wird im Rahmen des Fronleichnamsgottesdienst geweiht werden. Allerdings wird es dazu kein großes Fest geben, da die Stadtkapelle am Kreismusikfest in Haidgau teilnimmt.

Mehr als 110 Jahre alt war die Fahne der Bad Wurzacher Stadtkapelle, die 1907 geweiht worden war. Da diese begann, sich langsam aufzulösen, stellte sich für die Vereinsverantwortlichen, Vorstand Günther Herdrich, sein Stellvertreter und Vorgänger Wolfgang Grösser sowie Kassier Markus Vincon die Frage: restaurieren oder eine neue anschaffen? Aufgrund eines Tipps aus den Reihen der Reichenhofener Musikkapelle nahm Kassier Markus Vincon im vergangenen Sommer Kontakt zu der Paramentenstickerei Maria Lander und deren Besitzerin Gabriele Becker in Munderkingen auf.

Bereits maschinell bestickt worden

Dabei stellte sich heraus, dass die alte Fahne maschinell bestickt worden war und daher der kunsthandwerkliche Wert der Fahne einen Restaurierungsaufwand von mehreren Tausend Euro nicht rechtfertigte. Zumal diese auch nur partiell möglich gewesen wäre. Als abschreckendes Beispiel hatte Gabriele Becker dem Vertreter der Stadtkapelle einen „Prozessionshimmel“ gezeigt, der nach der Restaurierung aussah wie ein Flickenteppich. Die Paramentenstickerei stellt neben Vereinsfahnen auch Messgewänder und weitere sakrale Gegenstände wie solche Himmel her oder restauriert diese. Bei der alten Fahne waren die Nähte, mit denen die Stoffe der beiden Seiten vernäht sind, aufgegangen. Des weiteren hatten sich die Stickereien praktisch aufgelöst, die Goldfransen, die Fahne einrahmen, waren porös geworden und litten ebenfalls unter Auflösungserscheinungen.

Daher ließ Vincon sich ein Angebot für eine neue Fahne machen, das vom Ausschuss der Stadtkapelle im September abgesegnet wurde. Beim Volkstrauertag hatte die alte Fahne mit ihrem Fähndrich Rainer Menig ihren (vor-)letzten Einsatz, danach wurde sie den Winter über in der Paramentenstickerei als Vorlage gebraucht. Den wirklich letzten Einsatz hatte die alte Fahne beim Weißen Sonntag am 8. April 2018.

Nahezu identisch mit der alten Fahne

Die „Neue“ ist von den aufgestickten Motiven nahezu identisch zu der alten. Einzig das Gründungsjahr der Kapelle 1799 und das Jahr der Fahnenweihe wurde auf 2018 aktualisiert. Zusätzlich wurde der seit den 50er-Jahren den Stadtnamen zierende Titel „Bad“ in den Namen der Stadtkapelle mit aufgenommen. Viele Teile der alten Fahne, etwa die Fahnenstange, die Messingringe sowie die Fahnenspitze in Form der viersaitigen Lyra konnten an der neuen Fahne wiederverwendet werden. Das freut nicht nur Säckelmeister Markus Vincon, sondern auch Wolfgang Grösser, der 1999 beim letzten großen Musikfest als Vorstand die Verantwortung trug und damals unter anderem auch in der Chronik damals der Fahne ein eigenes Kapitel gewidmet hat. Die Fahnenspitze stammt aus der Zeit, als Liederkranz und Musikkapelle 1837 noch unter einem gemeinsamen Dach firmierten.

Besonders freuen sich Vorstand Günther Herdrich und Wolfgang Grösser darüber, dass mit Stadtpfarrer Stefan Maier einer der ihren die Fahnenweihe im Rahmen des Fonleichnamgottesdiensts am Donnerstag durchführen wird. Spielt Maier doch seit er Pfarrer in Bad Wurzach ist bei der Stadtkapelle Klarinette.

Das Weihedatum steht übrigens in einem durchaus geschichtsträchtigen Zusammenhang: Denn die erste Erwähnung für eine „Stadtmusik“ fand sich in einer Rechnung der Kirchenpflege im Jahre 1683/84, als von einer Feldfahne für die Musikanten für das Fest Corporis Christi (Fronleichnam) die Rede war.

„Ein großes Fest, wie das üblicherweise bei einer Fahnenweihe veranstaltet wird, machen wir nicht“, sagt Herdrich. Denn nach der Weihe am Donnerstag stehe bereits das Kreismusikfest in Haidgau an mit dem Wertungsspiel am Samstag und dem großen Festumzug und Fahneneinzug ins Festzelt am Sonntag. „Das ist doch eine würdige Einweihung für die neue Fahne. Wir feiern dann umso kräftiger mit und unterstützen damit auch noch die Haidgauer Kollegen“, so Herdrich.