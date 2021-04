Neue Möblierung auf dem Klosterplatz

Zwei Bauhofmitarbeiter haben am Mittwochnachmittag zwei Elemente der neuen Möblierung des Klosterplatzes aufgestellt. Damit wurde dem Wunsch nach Bepflanzung und Beschattung des Klosterplatzes entsprochen.

Der an diesem Nachmittag zufällig des Weges kommende Personalratsvorstand, Schulsozialarbeiter Edmund Butscher, nutzte die Gelegenheit, einmal Probe zu sitzen. „Die Teile sind schön anzusehen. Was fehlt, sind die Sonnenschirme zur Beschattung,“ sagte Butscher. Wenn diese aufgestellt seien, sei es dann ganz angenehm, darauf zu sitzen. „Ohne Schirme kann man im Sommer darauf Spiegeleier anbraten“, sagte er schmunzelnd.

Die optisch ansprechenden, s-förmig geschwungenen, Sitzbänke „ranken“ sich jeweils um drei überdimensionale Blumentöpfe, die derzeit mit Frühlingsblumen bepflanzt sind.

Stadtbaumeister Matthäus Rude erklärt dazu: „Bei den Möbeln handelt es sich um Standardmöbel der Firma Terra Group. Herr Lott und ich haben recherchiert und sind fündig geworden. Letztlich haben wir das Modell in Abstimmung mit Bürgermeisterin Alexandra Scherer ausgesucht. Für die Schirme haben wir zwei Hülsen im Klosterplatz gesetzt. In diese Hülsen werden bereits vorhandene Sonnenschirme, die für den Außenbereich des Kurhauses angeschafft worden sind, über Ostern als Test aufgestellt.“

Diese Schirme wurden dann für den „Probelauf“ von Bauhofmitarbeitern am Nachmittag des Gründonnerstags aufgestellt und geöffnet. Prompt stieg auch die Akzeptanz bei den Klosterplatzbesuchern für die neuen Sitzmöbel. Ebenfalls neu aufgestellt wurden in den letzten Tagen zwei Hinweisstelen für Maria Rosengarten, eine am Klosterplatz und eine auf dem Parkplatz.