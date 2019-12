Neue Kurse des SV Arnach starten

Der Sportverein Arnach weist auf mehrere Kurse hin, die demnächst im Gymnastikraum am Sportplatz Arnach starten.

So beginnt am Dienstag, 7. Januar (zehn Termine von 20 bis 21 Uhr), der Kurs „Flexi and more“. Das abwechslungsreiche Training mit Einsatz von Trainingsgeräten wie Flexi-Bar, Redondo-Ball, Brasils, Petzi-Ball und vielem mehr sei eine ideale Mischung aus Kraft, Ausdauer und Koordination. In verschiedenen Schwierigkeitsstufen finde jeder Teilnehmer sein eigenes Level und könne sich so nach und nach steigern. Step Aerobic mit einem abwechslungsreichen Programm bietet der Verein ab ab Dienstag, 7. Januar, an zehn Terminen von 18.30 bis 19.45 Uhr.

Das Original Gehirn-Körpertraining „Brainkinetik“ erhöht laut Mitteilung unter Berücksichtigung des natürlichen Bewegungsablaufs die Anzahl der Nervenverbindungen im Gehirn, wodurch die mentale als auch körperliche Leistungs- und Wahrnehmungsfähigkeit gesteigert werde. Das individuelle Stressempfinden werde reduziert und die Ermüdungswiderstandsfähigkeit gesteigert. Die Besonderheit des Trainings liege in der dosierten und sensiblen Anwendung von neuen, jedoch schnell zu bewältigenden und spaßigen Übungen. Beginn ist am Donnerstag, 23. Januar(acht Termine). Kurs 1 ist von 18 bis 19 Uhr, Kurs 2 von 19.15 bis 20.15 Uhr. Die Kurse finden mit Simone Brandl in Kooperation mit dem SV Arnach statt. Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt.

„Brainkinetik für Kinder“ bietet der Verein ab Donnerstag, 30. Januar, an sechs Terminen von 17 bis 17.45 Uhr. Dieser Kurs findet mit Simone Brandl in Kooperation mit dem SV-Arnach und dem Bildungshaus Arnach statt.

Weitere Informationen und Anmeldung zu allen Kursen bei Simone Brandl unter Telefon 0151 / 40907777 oder per E-Mail an