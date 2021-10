Neue Konfirmandinnen und Konfirmanden vorgestellt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, 17. Oktober 2021 war es endlich soweit – die neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden konnten im Gottesdienst der Kirchengemeinde vorgestellt werden. Sonst war dies immer im Rahmen des Wiesenfests erfolgt, das aber aus den bekannten Gründen dieses Jahr nicht stattfinden konnte.

Folgende Jugendliche werden 2022 ihr „ja“ zu Gott bekräftigen: Tim Biberach, Amelie Farkas, Jessica Jacobs, Maximilian Mentz, Pascal Sauer sowie Lucas Schwarz. Pfarrerin Silke Kuczera lud die Konfirmandinnen und Konfirmanden ein, einen Gegenstand zu präsentieren, der etwas über die jeweilige Person aussagt, und einen zweiten, der mit ihrem Glauben zusammenhängt. Eine schöne Idee, erfuhren so die Gottesdienstbesucher doch etwas mehr als nur den Namen.

Auch in ihrer Predigt ging Kuczera auf die Jugendlichen ein; mit ihrem „Lieblings-Gleichnis“, dem vom verlorenen Sohn (Lk 15,11-32), brachte sie zum Ausdruck, wie sehr Gott uns alle liebt und wie schön es ist, dass es uns gibt – und bezogen auf die Konfirmanden „wie schön, dass es euch gibt und dass ihr da seid“.

Ursula Weizenegger, Vorsitzende des Kirchengemeinderats, überreichte im Anschluss jeder und jedem seine Bibel, deren Einband sie im Konfirmationsunterricht schon begonnen hatten, nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Kuczera wartete danach mit einer weiteren tollen Idee auf; sie freute sich, dass „die Jugendlichen sehr neugierig auf Gott, ihren Glauben und ihre Kirche sind und viele Fragen stellen“ und bezog dann zur Beantwortung dieser Fragen die Gemeindeglieder ein; sie las jede der Fragen vor und fragte, ob sich ein „Pate“ für diese Frage fände, der sie in Ruhe zuhause beantworten und an die Konfirmanden zurück geben würde. Und tatsächlich – für alle gab es einen Abnehmer. Auf diese Weise nimmt die Kirchengemeinde die Konfirmandinnen und Konfirmanden nicht nur symbolisch in ihre Mitte auf, sondern setzt sich mit den Jugendlichen wirklich auseinander.