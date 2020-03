Neue Fußgängerbrücken werden montiert

Das Bad Wurzacher Stadtbauamt weist darauf hin, dass die bisherige Fuß-und Radwegbrücke über die Wurzacher Ach in der Achbergstraße beim Wohnheim St. Hedwig zuletzt abgebrochen wurde. Im Laufe dieser Woche werde nun die neue Brückenkonstruktion angeliefert und durch die Firma Metallbau Angerer (Aichstetten) zusammen mit der Firma Holzhandel Müller (Bad Wurzach) montiert, die die in Holz gehaltenen Geländerfüllungen liefert.

Ende 2019 waren laut Stadt bereits durch eine Fachfirma die Schraubfundamente für die neue Brücke gesetzt worden. Das Brückenbauwerk selbst wird in Stahl ausgeführt, der Belag aus einem wetterfesten Material mit geschlossener und rutschhemmender Oberfläche. Die Wurzacher Ach wird mit der neuen Brücke frei überspannt, was dem ungehinderten Wasserabfluss dienen soll. Der Bauhof führt im Anschluss noch die erforderlichen Anpassungen der Gehwege an die neuen Brücken aus. Die Gehwege über die Wurzacher Ach werden in diesem Bereich während der Bautätigkeiten gesperrt.

Geringe Einschränkungen

Praktisch zeitgleich wurde in der vergangenen Woche auch die alte Fußgängerbrücke in Haidgau im Rathausgässle abgebrochen, heißt es weiter. Dort werde ebenfalls im Laufe der Woche eine neue Fußgängerbrücke eingesetzt. Da der öffentliche Verkehr zurzeit wegen der Corona-Lage ohnehin stark reduziert ist, geht die Stadt lediglich von geringen Einschränkungen durch die Brückensperrungen aus und bittet um Verständnis. Bis Ostern sollen beide Brücken dann wieder ohne Einschränkungen nutzbar sein.