Neue Flüchtlinge nach Arnach

15 Flüchtlinge aus Afrika sollen ab dem 4. November die Unterkunft des Landkreises in Arnach beziehen.

Diese Information habe aus Ravensburg erhalten, teilt die Ortsverwaltung nun in der „Bürger- und Gästeinformation“ mit. Bei den Neuankömmlingen in den Containern an der Ratperoniusstraße soll es sich demnach um Familien handeln, für die in der sogenannten Erstunterbringung der Landkreis zuständig ist.

Anfang des Jahres hatte die Stadt Bad Wurzach noch gemutmaßt, dass die seit September 2018 leerstehenden Container in Arnach nicht wieder belegt würden.