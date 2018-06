Neue Bürgermeisterin erhält höhere Besoldung

Die künftige Bürgermeisterin Alexandra Scherer wird in die Besoldungsgruppe B3 eingeordnet. Das ist ein Bruttogehalt von 8066 Euro plus Aufwandsentschädigung von fast 1100 Euro.

Diese Entscheidung traf am Montagabend der Gemeinderat der Stadt Bad Wurzach mit großer Mehrheit. Alexandra Scherer (CDU) tritt am 16. Juli ihr Amt in der Kurstadt an.

„Diese Frage muss im Gemeinderat öffentlich diskutiert werden. Das wurde von uns geprüft“, sagte Bürgermeister Roland Bürkle (CDU) auf Anfrage von Stadtrat Berthold Kibler (CDU), der darüber erstaunt war, werden doch sonst Personalangelegenheit nicht öffentlich besprochen.

B3 (8066 Euro monatlich) oder B2 (7618) war die Frage, die der Gemeinderat zu entscheiden hatte. Die Verwaltung sprach sich für die höhere Besoldungsgruppe aus. Als Gründe führte sie den „besonderen Umfang und den besonderen Schwierigkeitsgrad des Amtes“ in Bad Wurzach an. Die Stadt sei flächenmäßig sehr groß, sehr dezentral mit dem entsprechend hohen Arbeitsaufwand organisiert und habe mit dem Kurbetrieb einen im Vergleich zu anderen Städten dieser Größe „weit über das Normalmaß hinausgehende“ Arbeit.

Stadtrat Armin Willburger (Freie Wähler) indes plädierte für die niedrigere Besoldungsgruppe. „Lieber etwas niedriger beginnen und dann nachlegen“, sagte er, verwies auf ähnliche Besoldungen in Städten vergleichbarer Größe und auf das allgemein sparsame Wirtschaften der Stadt.

Er selbst werde nach B3 besoldet, so Bürkle auf Nachfrage, weitere Zulagen gebe es außer dem Dienstwagen, der auch privat benutzt darf, was dann aber mit der Stadt abgerechnet werden muss, nicht. Allerdings gibt es eine steuerfreie Aufwandsentschädigung von 13,5 Prozent des Grundgehalts. Sollte Bad Wurzach (zurzeit 14 700 Einwohner) im Laufe der kommenden Jahre dauerhaft mehr als 15 000 Einwohner haben, rutscht das Stadtoberhaupt automatisch in eine höhere Besoldungsgruppe.

In der von Willburger beantragten geheimen Abstimmung erhielt der Vorschlag der Verwaltung, also die höhere Besoldung, zwölf Ja-Stimmen. Vier Stadträte sprachen sich dagegen aus, zwei enthielten sich.