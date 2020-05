Neue Ausstellung zeigt Wunderwelten

Das Naturschutzzentrum Wurzacher Ried (NAZ) hat die Ausstellung „WunderWelten-Festival Gewinnerbilder“ unter den aktuell geltenden Hygiene- und Schutzauflagen eröffnet. Die Ausstellung ist im Gewölbegang von Maria Rosengarten zu sehen. Der Zutritt erfolgt über den bereits geöffneten NAZ-Shop und die Bad Wurzach Info.

Die neue Ausstellung präsentiert laut Mitteilung die Sieger des Fotowettbewerbs im Rahmen der vergangenen WunderWelten-Fotomesse in Friedrichshafen aus den drei Kategorien „Artenvielfalt in der Stadt – Stadtgrün naturnah“, „Blumen- und Pflanzen-Makrofotografie“ sowie „Dämmerungs- und Nachtfotografie – From Dusk till Dawn“. Außerdem werden weitere Gewinnerbilder auf großformatigen Fine Art Prints gezeigt.

Der WunderWelten-Fotowettbewerb fand in Kooperation mit Cewe-Bilder und „Kommunen für biologische Vielfalt“ statt, einem Bündnis aus im Naturschutz engagierten Kommunen in Deutschland.

Die Ausstellung ist bis zum 28. Juni täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Das NAZ weist auf die geltenden Hygienevorschriften hin. Dazu zählen die Maskenpflicht, die Abstandregelung sowie die nötige Handhygiene. Für die Wahrung des Gesundheitsschutzes im Ausstellungsbereich stellt das Naturschutzzentrum ein geeignetes Besucherleitsystem sowie verstärkte Desinfektionsmaßnahmen sicher und begrenzt die Anzahl der Besucher.

Die Erlebnisausstellung Moor Extrem bleibt weiterhin geschlossen. Die NAZ-Büros sind per E-Mail an naturschutzzentrum@wurzacher-ried.de oder per Telefon 07564 / 302190 erreichbar.