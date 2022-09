Neue Öffnungszeiten ab 20. September im Hallenbad

Nachdem sich der Badebetrieb in den heißen Sommermonaten überwiegend in die Freibäder und die Badeseen der Umgebung verlagert hatte, dürfen sich Einheimische und Gäste über das wieder eröffnete Hallenbad in Bad Wurzach freuen. Badegäste können ab Dienstag, 20. September, zu erweiterten Besuchszeiten das Sportschwimmbad besuchen. Das teilt die Stadt Bad Wurzach in einem Schreiben mit.

Die Öffnungszeiten sind Dienstag: 14 bis 20 Uhr, Mittwoch: 7 bis 9 Uhr (Frühschwimmen), 14 bis 20 Uhr, ab 17 Uhr Sportschwimmen mit Bahnen-Abtrennung, Freitag: 14 bis 20 Uhr, Samstag 10 bis 20 Uhr, Sonn- und Feiertag: 10 bis 19 Uhr. Ruhetage sind Montag und Donnerstag.

Aufgrund der Energiekrise und zugunsten des Umweltschutzes werden bis auf weiteres keine Warmbadetage mehr angeboten. Das Dampfbad ist derzeit ebenfalls geschlossen. Bei den Preisen wurden kleine Anpassungen vorgenommen, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Einzeleintritte bleiben unverändert und Kinder haben bis einschließlich sechs Jahre freien Eintritt. Verschiedene Rabattkarten ersetzen die Jahres-, Quartals- und 10er-Karten. Weitere Infos finden Sie unter www.hallenbad.bad-wurzach.de.