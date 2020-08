Netze BW spendet für Miteinander-Füreinander

Der Verein Miteinander-Füreinander in Bad Wurzach hat eine Spende der Netze BW in Höhe von 2218,20 Euro erhalten.

Dahinter verbirgt sich eine 2018 gestartete Aktion der Netze BW, bei der Haushalte aufgerufen wurden, den Stand des Stromzählers nicht mehr per Post, sondern mithilfe elektronischer Medien mitzuteilen. Als Anreiz verspricht der Netzbetreiber, für jede Online-Mitteilung des Stromverbrauchs das jährlich eingesparte Porto pro Kommune an eine gemeinnützige Organisation vor Ort zu spenden.

Der Verein „Miteinander-Füreinander“ ist Träger der organisierten Nachbarschaftshilfe in Bad Wurzach. Mehr als 60 ehrenamtliche Mitarbeiter werden von Stefanie Heinrich, der Einsatzleiterin der Nachbarschaftshilfe in Haushalte vermittelt, in denen sie hilfs- und pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige unterstützen.