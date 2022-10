Netto Marken-Discount unterstützt Tierschutzverein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Noch bis 3. Dezember gehen nicht nur die Spenden aus der Pfandrückgabe an den Tierschutzverein Bad Wurzach, zudem kann man beim Bezahlen an der Kasse „einfach aufrunden“ sagen und der Rechnungsbetrag wird auf den nächsten vollen Eurobetrag gerundet. Maximal 10 Cent pro Einkauf spendet man so an den Verein. Für den Einzelnen ist das ein kaum spürbarer Betrag; wenn aber viele Menschen „aufrunden“ sagen, kann es eine nette Summe für den örtlichen Tierschutz bedeuten. Wir sind sehr gespannt, was am Ende der Laufzeit herauskommt! Es ist für uns das erste Mal, dass wir bei einer derartigen Aktion ausgewählt wurden.

Die Tage, an denen Netto die eingegangenen Spenden verdoppelt, sind natürlich besonders interessant. Merken Sie sich also Samstag, 15. Oktober und Freitag, 4. November vor. Schon eine zurückgegebene Plastikflasche oder Pfanddose bedeutet an diesen Tagen nicht nur 25 Cent, sondern 50 Cent für den Tierschutzverein Bad Wurzach. Es wäre phantastisch, wenn möglichst viele tierliebe Menschen diese besonderen Tage nutzen würden.

Vielen Dank im Namen der Tiere! Der Tierschutzverein versorgt an vier Futterstellen insgesamt rund 50 herrenlose Katzen mit allem, was für deren Gesundheit erforderlich ist.

Jeder, der seine Katze wenigstens kennzeichnen, oder noch besser kastrieren und kennzeichnen lässt, leistet einen wichtigen Beitrag zum Tierschutz. Die Haustierregister Tasso und Findefix stehen den Besitzern kostenlos zur Verfügung. Die Frage „Wem gehört diese Katze?“ erübrigt sich dann.

Helfen Sie uns zu helfen, damit es möglichst vielen Katzen gut geht. Nutzen Sie die Spenden-Verdoppelungstage am Samstag, 15. Oktober und Freitag, 4.November im Netto Marken-Discount in der Leutkircher Straße in Bad Wurzach.