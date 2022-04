Naturschutzzentrum Wurzacher ried beteiligt sich an der Naturerlebniswoche

„Natur erleben, Artenvielfalt schützen“: Unter diesem Motto findet vom 30. April bis 8. Mai in Baden-Württemberg die Naturerlebniswoche statt. Auch das Naturschutzzentrum (NAZ) Wurzacher Ried beteiligt sich laut Mitteilung mit zahlreichen Veranstaltungen an dieser Aktion. Geboten werden beispielsweise eine botanische Führung, ein Waldameisen-Erlebnisnachmittag, ein zweitägiger Workshop für Naturfotografie oder eine Exkursion zu den Vogelstimmen in den Bodenmösern bei Isny. Bis zum Ende der Naturerlebniswoche ist zudem die Ausstellung „Der Moorfrosch“ zu sehen, welche das einzigartige Moorfrosch-Schutzprojekt des Landkreises Ravensburg zeige.