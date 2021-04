Naturschutzzentrum macht Kider fitfür große NABU-Vogelzählung

Der NABU Deutschland ruft zur bundesweiten Mitmach-Aktion „Stunde der Gartenvögel“ vom 13. bis 16. Mai auf. Dabei sollen Naturliebhaber Vögel beobachten, zählen und an den NABU melden. Auch viele junge Vogelfreunde aus Bad Wurzach und Umgebung sollen mitmachen. Deshalb veranstaltet das Naturschutzzentrum Wurzacher Ried (NAZ) am Mittwoch, 12. Mai, von 15 bis 16 Uhr ein Vogeltraining per Videokonferenz für Kinder von acht bis zwölf Jahren. Die NAZ-Freiwilligen geben hilfreiche Tipps zum schnellen Bestimmen von Vogelarten. Davor dürfen die Kinder sich Material zur Bestimmung sowie eine Zählkarte und ein Vogelposter im NAZ abholen. Wer bei der Vogelzählung mitmacht, wird vom NAZ mit einem kleinen Geschenk belohnt.

Die Anmeldung ist bis Freitag, 7. Mai, 12 Uhr im NAZ unter Telefon 07564/30 21 90 oder E-Mail an naturschutzzentrum@wurzacher-ried.de möglich. Zur Teilnahme benötigen die Kinder einen Laptop, PC oder ein Tablet mit Kamera und Mikrofon. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Es wird ein Materialkostenbeitrag von 2 Euro pro Kind erhoben.

Weitere Infos unter www.wurzacher-ried.de.