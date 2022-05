Naturschutztag in Leutkirch beleuchtet Artenvielfalt

Das Naturschutzzentrum Wurzacher Ried und der Bund für Naturschutz in Oberschwaben veranstalten am Sonntag, 22. Mai, den Oberschwäbischen Naturschutztag in Leutkirch. Das Motto lautet „Artenvielfalt fördern – Kleine Maßnahmen, große Wirkung“. Bei der Veranstaltung sollen Möglichkeiten für Kommunen, Bürger sowie für die Landwirtschaft aufgezeigt werden, um mehr Vielfalt in die Natur zu bringen.

Der Tag beginnt mit einer ornithologischen Frühwanderung an den Stadtweiher in Leutkirch. Anschließend geht es im Nachhaltigkeitszentrum Bürger-Bahnhof Leutkirch mit Fachvorträgen weiter. Am Nachmittag wird bei einer Exkursion der Demeter Milchviehbetrieb Fleck in Eschach besichtigt.

Für die Veranstaltung ist eine Anmeldung bis Mittwoch, 18. Mai, per E-Mail unter anmeldung@wurzacher-ried.de oder Telefon 07564 / 30 21 90 erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei.