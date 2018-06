Natur und Kultur mit Freizeitzügen erleben

Auch im Juni bietet die Freizeitzüge auf der Räuberbahn (Aulendorf-Pfullendorf) und Moorbahn (Aulendorf-Bad Wurzach) besondere Fahrerlebnisse. Räubergeschichten, Torfbahnfahrten oder der Schlosserlebnistag in Aulendorf locken im Juni entlang der Freizeitstrecke. An allen Sonn- und Feiertagen werden die Freizeitzüge noch bis Mitte Oktober unterwegs, teilt der Verkehrsverbund Bodensee-Oberschwaben (Bodo) mit.

Auf einst stillgelegten Schienenstrecken geht es bei gemütlicher Fahrt durch oberschwäbische Naturlandschaften und zu Kurstädten. Schlossführungen durch das Kulturdenkmal Schloss Aulendorf werden am 10., 17. und 25. Juni angeboten. Am 17. Juni findet zudem der große Schlosserlebnistag statt. Hier erwartet Besucher unter anderem eine Kostumführung mit der Gräfin Paula (Marmorsaal des Schlosses, 15 Uhr). Für Abkühlung sorgt ein Besuch im Naturbad Steeger See.

Schauspieler und Sänger Michael Skuppin alias Räubernachkomme Max Elsässer begeistert auch im Juni die Fahrgäste der Räuberbahn mit spannenden Geschichten. In traditionellem Räubergewand erzählt Elsässer von Räuberbanden und Beutezügen. Die Fahrten mit Räubergeschichten finden am 10. Juni statt. Ebenfalls an diesem Sonntag wird dann ganz Ostrach zum Räuberdorf. Im Freiluft-Theater wird die Räuber- und Liebegeschichte „Wenn der Schwarze Vere kommt“ aufgeführt (8., 9., 10., 13. und 15. Juni, jeweils 19.30 Uhr).

Baden, ruhen, Sport treiben – das geht laut Mitteilung hervorragend im Freibad am Altshauser Weiher. Am 17. Juni wartet hier zudem ein besonderes Event: eine Badewannenregatta samt Vorstellung der DLRG. Für aktive Erholung bietet sich auch das Pfrunger-Burgweiler Ried an. Ab dem Haltepunkt Burgweiler lässt sich diese Naturlandschaft bestens erkunden. Höhepunkte sind das Grenzsteinmuseum sowie der Bannwaldturm mit seiner Aussichtsplattform auf einer Höhe von rund 38 Metern.

Eine Fahrt mit der Moorbahn zum Torfbähnle ist wieder möglich am 10. Juni (ab 13.30 Uhr). Auch das Torfmuseum ist geöffnet. Das Torfbähnle bietet Fahrten durch das Wurzacher Ried an. Wer mehr über das zweitgrößte noch intakte Hochmoors Süddeutschland erfahren möchte, sollte zudem die Multimedia-Ausstellung „Moor Extrem“ im Naturschutzzentrum besuchen. Im Leprosenhaus findet am Sonntag, 10. Juni, das Erdbeer-Picknick und Jazz mit der Band Swingology statt (14 bis 18 Uhr, Ravensburger Straße). Am Sonntag, den 17. Juni wird eine Leprosenhausführung angeboten (17 Uhr, Kosten: 1,50 Euro, mit Gästekarte frei, mindstens fünf Personen). In Bad Waldsee laden Restaurants und Cafés zum Verweilen ein. Ein Frühschoppenkonzert findet am 10. Juni mit der Stadtkapelle in der Stadthalle statt.