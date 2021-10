Narrenzunft Chadaloh Haidgau wählt den Vorstand

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem die Jahreshauptversammlung in 2020 aufgrund des Lockdowns ausgefallen war, fand am Sonntag, den 19.09.2021 die Generalversammlung der Haidgauer Narrenzunft Chadaloh e.V. statt. Nicht im Traditionslokal Café Heideblick, und nicht wie seit über 40 Jahren gewohnt am Samstag nach dem „11.11.“.

Traditionell aber war die Begrüßung durch Zunftmeister Daniel Wassner mit einem kräftigen „Wieso? – Awaa!“ Unter Einhaltung aller geltenden Maßnahmen der Corona-Verordnung hieß Zunftmeister Wassner um 10:10 Uhr am Sonntagmorgen willkommen den Ehrenzunftmeister Franz Ritscher, die Ehrenzunftmeisterin Doris Bendel, die Ehrenmitglieder und alle Mitglieder. Eine Schweigeminute gab es für das 2020 verstorbene Ehrenmitglied Fritz Ludescher.

In seinem Bericht ließ der Vorstand eine sehr erfolgreiche und lebhafte Fasnet 2020 Revue passieren, wobei er den Mitgliedern großen Dank aussprach für ihren Arbeitseinsatz in allen Bereichen und den tollen Zusammenhalt. Auf welche Ersatzmöglichkeiten einige Mitglieder, auch Vorstandsmitglieder, allen voran mit großem Engagement Jugendsprecherin Rebecca Karkos, in der eingefrorenen Fasnet 2021 zurückgriffen, lobte Wassner in großem Maße. So gab es in 2021 immerhin ein „Fasnetserlebnis digital“. Auf diese Weise hatte man das Beste daraus zu machen versucht und wusste sich trotz allem miteinander verbunden.

Mit großem Dank an alle Mitglieder und Vorstandskollegen verkündete Maskenwart Andreas Heine sein Ausscheiden aus der Vorstandschaft nach gut 17 Jahren, jedoch mit dem Versprechen der „Hoigamer Narretei“, die er mit Herzblut lebe, treu zu bleiben. Standing Ovations folgten für Maskenwart Andreas Heine.

Mit vorangehendem Dank an seine Vorstandsmitglieder leitete Zunftmeister Wassner den monströsen Teil der Wahlen ein. Hier stand nun Einiges an, da die Versammlung in 2020 nicht stattgefunden hatte. Die Besetzung der folgenden Ämter wurde jeweils einstimmig gewählt bzw. die Amtsinhaber einstimmig bestätigt:

Zunftmeister Daniel Wassner, Vizezunftmeister Peter Rösch, Kassierer Holger Etz, Schriftführerin Iris Kohler, Maskenwärtin Rebecca Karkos (bislang Jugendsprecherin), 1. Beisitzer Fabian Vogt, 2. Beisitzer Tobias Maucher, 3. Beisitzer Simon Karkos, 4. Beisitzer Thomas Frick, Chronist Christian Demmel, 1. Jugendsprecher Lennart Kohler, 2. Jugendsprecher Alexander Langosch. Als neue Kassenprüfer wurden Marina Moser und Sieglinde Bachmann eingesetzt.

Großer Dank mit Präsentübergabe und Standing Ovations ging an die Ausscheidenden:

Otto Kirschbaum nach 34 Jahren als Kassenprüfer, Friedelinde Schmid-Fischer nach 23 Jahren als Kassenprüferin und zuvor 19 Jahren als Kassiererin, Andreas Heine nach 17 Jahren als Maskenwart der Zunft, Stefan Merk nach 20-jähriger Tätigkeit als Beisitzer.