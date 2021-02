Narrenzunft Chadaloh Haidgau - „Feiert Fasnet, hond a Freid, s'Leaba dauret Koi Ewigkeit“

Mit ihrem Video will die Narrenzunft aus Haidgau in der Nähe von Ravensburg beweisen, dass es auch in so einer außergewöhnlichen Fasnet möglich ist Brauchtum zu leben und gemeinsam, aber doch auf Distanz, Spaß zu haben. „Feiert Fasnet, hond a Freid, s'Leaba dauret Koi Ewigkeit.“

Gefällt dir dieses Video? Dann stimme jetzt ab!

Über 30 Zünfte und Fasnet-Gruppen nehmen am Videowettbewerb von Schwäbische.de teil. Der Verein, der am Aschermittwoch die meisten Stimmen für sein Video gesammelt hat, bekommt 1000 Euro und eine ganze Seite zur freien Gestaltung in der Schwäbischen Zeitung.