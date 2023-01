Narrenzunft Chadaloh entstaubt Kuhschwänze

Mit viel Tamtam und lautem Schellengeläute feierte die Narrenzunft Chadaloh in Haidgau das traditionelle „Kuhschwanzlüften“ und somit zeitgleich auch den Auftakt der Fasnet 2023. Voller Vorfreude und närrischer denn je soll es werden, denn nach zweijähriger Zwangspause haben die springenden Gesellen in ihren fantastischen Gewändern und traditionellen Masken so einiges nachzuholen.

Das geschichtliche Fundament der Haidgauer Narrenzunft ist urkundlich durch eine Schenkung des Grafen Chadaloh und des Alemannen Wago im Jahre 805 belegt und wird am 14. Juni 1975 der Grundstein zur Entstehung der einzelnen Figuren der Zunft. So fand dann auch schon das erste Kuhschwanzlüften am 11. November 1975 in Haidgau statt. Genau wie damals eröffnete heuer der derzeitige Zunftmeister Daniel Wassner vom „Behnelädele“ des Rathauses herunter die Fasnet 2023 mit den Worten: „Dia Fasnet isch fei wieder da“.

Den Wolfsleib locken

In Begleitung eines dumpfen und schaurigen Glockenläutens schlich der riesige Wago, oder der Wachsame, mit seiner Laterne durch die Menge, um den Wolfsleib aus seiner Behausung zu locken. Der Wago ist ein Weißnarr, der immer von einem Hästräger mit mindestens 1,90 Metern Körpergröße gesprungen wird und ist ebenso eine Einzelmaske wie der Wolfsleib, der ein Schwarznarr ist.

Während der Wolfsleib seinen dunklen Kuhschwanz vor den zahlreichen Besuchern hin und her schwang, strömten nach und nach aus allen Gassen die anderen Hästräger der Narrenzunft. Neben der Holzlarve Hugibold, der Freundliche, waren dies die Portraitlarven des Pebo, der Springende, sowie die Holzlarve des Chadaloh, der Fröhliche. In Begleitung waren verschiedene Maskenträger vom „Narrensamen“, der irgendwann die Narrenzunft Chadaloh aufstocken wird.

Jede Maske ist ein Unikat

Jede einzelne Maske ist ein Unikat und ein kleines Kunstwerk für sich. Die Namen der verschiedenen Maskengruppen gehen auf die bereits erwähnte Schenkungsurkunde des Grafen Chadaloh zurück. Jedes Häs wird individuell bemalt und stellt Szenen aus dem Umfeld von Haidgau und der nahe gelegenen Riedlandschaft dar. Und wenn auch die Masken manchmal gruselig und erschreckend aussehen, so ist doch der Leitgedanke der Haidgauer Narrenzunft „Numquam crudelitas atque insolentia“ frei übersetzt mit „Niemals grausam und anmaßend“ oberstes Gebot und soll nichts anderes bedeuten, als dass die Freude des Menschen des Narren höchstes Glück ist.

Unter Beschallung der fröhlichen Klänge der Schalmeien hüpften und sprangen die Narren durch die Menge und wedelten mit ihren Kuhschwänzen, die nun vom Staub der letzten zwei Jahre befreit waren, durch die Gesichter der Gäste.

Am 18. Februar ist Zunftball in Haidgau

Zunftmeister Daniel Wassner verkündete abschließend noch: „Am 18. Februar erwarte ich euch alle zum Zunftball in der närrisch geschmückten Halle.“ Das Motto lautet in diesem Jahr „Vorhang auf, lasst dr Fasnet ihren Lauf“.

Während sich die Besucher langsam wieder auf den Heimweg machten, zogen die Hästräger weiter zum Schützenhaus, wo auf die Neuzugänge die traditionelle Narrentaufe wartete.