Die Riedmeckeler haben am Sonntag die traditionelle Narrenmesse mit Pfarrer Stefan Maier in der Pfarrkirche St. Verena maßgeblich mitgestaltet. Musikalisch umrahmte die Stadtkapelle den Gottesdienst. Er stand unter dem Motto „Aug um Auge, Zahn um Zahn. Wie du mir, so ich dir“.