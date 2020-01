Narr landet mit Auto im Sandkasten

In der Arnacher St.-Ulrich-Straße ist es am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr zu einem kuriosen Unfall gekommen: Ein mutmaßlicher Narr landete mit seinem Auto in einem Sandkasten.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr der bislang unbekannte Autofahrer vermutlich die Kißlegger Straße und bog von dieser links in die St.-Ulrich-Straße ein. Dort kam er aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab, fuhr durch eine Gartenhecke und kam schließlich in dem Sandkasten zum Stillstand. Beim Eintreffen der Polizei war der Fahrer samt Wagen jedoch nicht mehr vor Ort. Es entstand Flurschaden sowie eine Beschädigung am Sandkasten.

Eine Zeugin beobachtete an der Unfallstelle den Autofahrer und beschrieb diesen wie folgt: Es handele sich um eine männliche Person mit zierlicher Statur, die zwischen 20 und 30 Jahre alt ist und unter anderem mit einer weiß-grauen Fastnachtsverkleidung verkleidet war. Aufgrund an der Unfallstelle aufgefundener Fahrzeugteile dürfte es sich beim Verursacherfahrzeug um einen Mercedes A-Klasse W168, Farbe grau/silber, handeln. Dieser müsste erhebliche Schäden im Frontbereich aufweisen.