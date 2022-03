Nächtliche Straßensperrung für Frühjahrswanderung der Amphibien

Die Gemeindeverbindungsstraße Bad Wurzach-Wengenreute wird in den kommenden Wochen an einzelnen Tagen von 19 Uhr bis 6.30 Uhr zwischen Salvatorhof und der Abzweigung Schützenhaus für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Grund sind Amphibienwanderungen am Beckenweiher.

Sobald keine Nachtfröste mehr auftreten, die Temperaturen um 5 Grad Celsius liegen und Regenwetter herrscht, kommen Kröten, Frösche und Molche aus ihren Verstecken und wandern vom Winterquartier ins Laichgewässer. Eines davon ist der Beckenweiher zwischen Bad Wurzach und Wengenreute. Direkt neben dem kleinen Weiher verläuft die Gemeindeverbindungsstraße, welche den Weg der Amphibien durchschneidet und wandernde Amphibien ohne Sperrung zu Hunderten überfahren werden.

Da in den nächsten Tag mit entsprechenden Witterungsbedingungen zu rechnen sei und die Amphibienwanderungen einsetzen, wird die Straße zum Schutz der wandernden Tiere zeitweilig gesperrt. Sabrina Schiller vom Naturschutzzentrum, die die Maßnahme betreut, ist bewusst, dass Bürger durch die Sperrung Umwege in Kauf nehmen müssten: „Wir hoffen auf das Verständnis der Betroffenen.“ Um die Behinderungen möglichst gering zu halten, ist die Straße nur an den Tagen gesperrt, an denen wirklich eine Wanderung der Amphibien zu erwarten ist. „Wir rechnen mit maximal zwölf Nächten“, so Sabrina Schiller.