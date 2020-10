Nach Unfall leicht verletzt

Von einer schwierigen, aber beherrschbaren Lage sprach Landrat Joachim Bläse am Freitagmorgen in Bezug auf die aktuellen Corona-Entwicklungen im Ostalbkreis. „Mit Corona leben“ laute jetzt mehr denn je die Devise und dazu gehöre eben auch, das sehr „diffuse Infektionsgeschehen“ wieder in den Griff zu bekommen. Habe man Anfang Oktober noch keine zehn Neuinfektionen pro Tag gezählt, liege der sogenannte Sieben-Tage-Inzidenzwert nun über den kritischen 50.