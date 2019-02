Nach der mittleren Reife ist alles möglich

Musikalisch hat die Bläserklasse 6 am Montag die Besucher des Informationsabend an der Realschule Bad Wurzach. Schulleiter Dietmar Schiller hieß im Anschluss alle Eltern und ihre Kinder herzlich willkommen und lud die Viertklässler zu einer spannenden Exkursion durchs Schulhaus ein.

Das Schulsystem der Realschulen, modifiziert durch den neuen Bildungsplan, der 2016 in Kraft getreten ist, hat sich deutlich geändert. Durch die nicht mehr verpflichtende Empfehlung, die jeder Grundschulabsolvent erhält, startet der mittlere Bildungsweg in den Klassen 5 und 6 jeweils auf dem sogenannten M-Niveau. In diesen beiden Klassenstufen haben alle Schüler die gleichen Herausforderungen zu bestehen. Bei einer Nichtversetzung nach Klasse 6 wird der Schüler auf G-Niveau eingestuft. Er hat dann die Möglichkeit, mit dem Abschluss der Klasse 9 einen regulären Hauptschulabschluss zu erwerben; die Schüler, die weiterhin im M-Niveau unterrichtet werden, schließen die Realschule mit der bekannten Mittleren Reife ab.

Mit diesem Abschluss besteht die Möglichkeit, auf einem weiterführenden Gymnasium die allgemeine Hochschulreife zu erwerben. In der 7. Klasse erweitert sich der Lernumfang um ein Wahlpflichtfach. Die Schüler können wählen zwischen Technik, Französisch oder AES (Alltagskultur, Ernährung und Soziales).

Zahlreiche Angebote

Während die Eltern die Thematik mit dem Schulleiter und den einzelnen Fachlehrern erörterten, zogen die Kinder durchs Schulhaus und erkundeten die Angebote.

Im Aufenthaltsraum duftete es nach frischen Crèpes, die von den Teilnehmern des Französischkurses zubereitet wurden. Bei AES wurde gefilzt. Die Führung durch den Technikraum war ebenfalls ein Publikumsmagnet. Wer lieber mehr Action wollte, durfte sich im Treppenhaus abseilen lassen oder sich im Musiksaal über Chor, Schülerband und Tanz-AG informieren.

Die Realschule präsentierte sich an diesem Informationstag als moderne Schule mit einem vielseitigen Leistungsangebot. Kunst, Naturwissenschaften und Sprachen werden ergänzt durch musische Aktivitäten, und auch die Bewegung wird bei den sportlichen Neigungsgruppen gefördert.

„Die Entscheidung für den richtigen Bildungsweg ist schwierig“ kommentierte ein Vater den Informationstag. „Wir wollen für unseren Sohn ja die beste Lösung.“ Die Lehrkräfte stellten im Gespräch die Wichtigkeit einer realistischen Einschätzung des eigenen Kindes voran. Nur dann führe ein entsprechendes Schulprofil zum gewünschten Erfolg. Die Grundvoraussetzungen dafür hält die Realschule in der ganzen Bandbreite eines mittleren Bildungsweges auf jeden Fall vor. „Nach einer erfolgreichen Mittleren Reife steht unserer Tochter immerhin noch alles offen“, so eine Mutter, die sich für ihr Kind auch eine weiterführende, gymnasiale Oberstufe vorstellen kann.

Und, in der Tat, ein mittlerer Bildungsabschluss ist eine solide Basis. Ob für eine Ausbildung oder eventuell doch das Abitur: Die Schüler bekommen, laut Dietmar Schiller, einen soliden Grundstock für ihren weiteren Lebensweg.