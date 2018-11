Nach 35 Jahren schließt die „Stoff-Kiste“

Noch sind die Regale gut gefüllt mit bunten Stoffballen und Wollknäueln. Im Fenster stimmen Engel und Windlichter auf die bevorstehende Adventszeit ein, der Räumungsverkauf der „Stoff-Kiste“ ist aber bereits in vollem Gange. Irmgard Schöllhorn wird ihr Geschäft nach 35 Jahren schließen und in sich in den Ruhestand verabschieden.

Als sie 1983 in einem Ladengeschäft in der Bad Wurzacher Gartenstraße Stoffe und Kurzwaren anbot, war die Kundschaft und natürlich auch die Mode eine ganz andere. „Zu damaliger Zeit nähten meine Kunden in der Hauptsache Garderobe, Wollstoffe für Röcke und Mäntel waren stark nachgefragt, ebenso passende Blusenstoffe“, erzählte Irmgard Schöllhorn aus den Anfangsjahren ihrer Selbstständigkeit.

Anfang der 90er-Jahre erlebte sie eine Veränderung im Handarbeitsverhalten ihrer Kunden. Junge Mütter waren vermehrt berufstätig und Discounter trugen ein Übriges dazu bei, dass Konfektion nicht mehr selbst geschneidert wurde, sondern günstig gekauft werden konnte. Dafür wurde seit dieser Zeit vermehrt gestrickt und die umsichtige Geschäftsfrau erweiterte ihr Sortiment um Wolle und Strickzubehör, passend zum Trend der vergangenen Jahre mit gestrickten Dreieckstüchern, Mützen und Loops.

Sie habe immer sehr viel Wert auf gute Qualitäten gelegt. Egal ob Stoffe oder Garne, das Endprodukt werde nur gelingen, wenn das Material stimmt, lautete der Grundsatz von Irmgard Schöllhorn. Und wenn es doch mal hakte oder die Kundin nicht so recht weiter wusste, stand sie mit gutem Rat zur Seite, was ihre zahlreichen Stammkunden sehr schätzten.

Heute nähen und stricken wieder junge Mamis, die Materialien sollen elastisch und bequem sein und Naturmaterialien werden von den Kundinnen bevorzugt. Die Einzigartigkeit und das Bewusstsein für das Selbstgeschaffene haben wieder einen höheren Stellenwert als noch vor ein paar Jahren.

„Leben konnte ich von meinem Geschäft nie, aber ich bin sehr dankbar, dass ich 35 Jahre den Beruf ausüben durfte, der mir Freude machte“, zieht Irmgard Schöllhorn Bilanz. Mit einem lachenden und weinenden Auge wird sie das Sortiment ihres Geschäftes in der Bürgerstraße zum 20. Dezember weitestgehend ausverkaufen, um anschließend den Ruhestand mit ihrem Mann und ihrer Familie zu genießen.

Bad Wurzach verliert mit der „Stoff-Kiste“ ein kleines, feines und sehr geschätztes Ladengeschäft. Die fleißigen „Stricklieseln“ werden das Sortiment und die freundliche Bedienung und Beratung künftig sicher sehr vermissen.