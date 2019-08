Nächtliche Umtriebe im Wurzacher Schloss

Zu einer Nacht im Schloss lädt die Bad Wurzach Info am 15. August ein. Sie kündigt ein szenisches Spiel an, bei dem Besucher in die geheimnisvolle Geschichte des Wurzacher Schlosses eintauchen können.

Begleitet wird der Abend am Donnerstag, 15. August, ab ab 21 Uhr von dem bekannten Musiker Johannes Frisch, der barocke Musik spielt.

Karten gibt es noch bis zum 8. August zum Preis von zehn Euro (ermäßigt acht) bei der Bad Wurzach Info. Es gibt keine Abendkasse, die Veranstaltung ist auf 50 Besucher beschränkt.