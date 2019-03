Nächtliche Straßensperrung wegen Amphibienwanderung

Die Gemeindeverbindungsstraße Bad Wurzach-Wengenreute wird in den kommenden Wochen an einzelnen Tagen von 19 bis 6.30 Uhr wieder zwischen Salvatorhof und der Abzweigung Schützenhaus für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Grund ist die jährliche Amphibien- und Krötenwanderung zum Beckenweiher.

Hauptwanderzeit steht kurz bevor

Wenn die Temperaturen um fünf Grad liegen, regnerisches Wetter vorherrscht und die Dämmerung eintritt, kommen die Kröten aus ihren Verstecken und wandern vom Winterquartier ins Laichgewässer. Eines davon ist der Beckenweiher zwischen Bad Wurzach und Wengenreute. Direkt neben dem kleinen Weiher verläuft die Gemeindeverbindungsstraße, die den Weg der Amphibien durchschneidet und oft zur tödlichen Falle für Kröten, Molche und Frösche wird.Um dies zu vermeiden wird seit einigen Jahren während der Hauptwanderzeit, deren Beginn in den nächsten Tagen erwartet wird, die Straße zeitweilig gesperrt.Um die Behinderungen möglichst gering zu halten, ist die Straße nur in den Nächten gesperrt, an denen wirklich mit Krötenwanderung zu rechnen ist. „Wir gehen wieder von ungefähr zehn Nächten aus“, so Franz Renner vom Naturschutzzentruzm. Durch die Begrenzung auf den Zeitraum zwischen 19 und 6.30 Uhr wird zudem ein Großteil der Berufspendler nicht betroffen sein. Die Umleitung von Wengenreute nach Bad Wurzach führt ab der Abzweigung Schützenhaus Richtung Vorstadtstraße. Aus Bad Wurzach Richtung Wengenreute wird der Verkehr über die L 314/L 301 (Baierz, Seibranz) umgeleitet.