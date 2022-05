Mutter und Tochter stellen aus

Dass Mutter und Tochter eine gemeinsame Kunstausstellung präsentieren, sei eine Premiere in Bad Wurzach, teilt die Stadtverwaltung mit. Zum ersten Mal stellen Gertrud Feuerstein und Gertrud Feuerstein, die gleichnamigen Künstlerinnen aus Karsee und Ratzenried, zusammen ihre Acryl- und Ölmalereien in der Galerie im „Maria Rosengarten“ aus. Die 84-jährige Mutter habe schon immer mit Begeisterung gemalt und lernte die Malerei von Grund auf bei Max Scharpf in Kißlegg, heißt es weiter. Mit den Kunstwerken und der Liebe zur Kunst und den Farben inspirierte und prägte sie ihre Tochter von klein auf. Nachdem sich beide Künstlerinnen in gemeinsamen Malkursen weiterbildeten und gerne ähnliche Motive malen, lag die Idee einer gemeinsamen Ausstellung auf der Hand. Eröffnet wird die 238. Kunstausstellung mit einer Vernissage am 13. Mai um 19 Uhr.

Die Ausstellung findet im „Maria Rosengarten“ in den Räumlichkeiten der Stadtbücherei statt und ist bis 8. Juli während der Öffnungszeiten der Stadtbücherei zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen: Stadt Bad Wurzach, Telefon: 07564 / 30 21 10 oder Rosemarie Stäbler, Telefon: 07564 / 26 65.