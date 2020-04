Mutmacher: Unser Allgäu erkunden

Unter der Rubrik „Mutmacher – Gedanken zu Corona“ veröffentlicht die „Schwäbische Zeitung“ in diesen Wochen Beiträge von bekannten Menschen aus Leutkirch, Isny und Bad Wurzach. Folgender Text stammt von Gisela Brodd aus Unterschwarzach-Truilz, Vorsitzende des Landfrauenverbands Württembergisches Allgäu.

„Unsere Erde ist in der Krise, in der Corona-Krise. Unser soziales Umfeld ist nur noch auf das häusliche Umfeld beschränkt. Aber wir dürfen nicht den Kopf in den Sand stecken, wir müssen uns die positiven Dinge vor Augen führen.

Wir leben in einer wunderbaren Gegend, wo andere Urlaub machen. Machen wir es doch wie die Urlauber und erkunden unser württembergisches Allgäu. Gerade jetzt, wo die Natur erwacht, ist es wunderschön, entweder spazieren zu gehen oder zu radeln. Vielleicht auch mal eine andere Gegend in unserem Landkreis Ravensburg anschauen. Es gibt bestimmt auch hier noch einige Ecken zu erkunden.

Vor allem haben wir in unserer Gegend alles, was wir brauchen. Wir können uns regional ernähren. Das zeigt uns, wie wichtig unsere ökonomische Struktur ist. Und wir können dadurch unsere heimische Erzeuger unterstützen. Auch merken wir, wie wichtig zurzeit die Digitalisierung ist, ist doch unsere ältere Generation über diese Plattform mit ihren Familien verbunden. Und auch wir halten über diese Art Verbindung mit unserem sozialen Umfeld, ob es telefonieren oder mailen ist, oder sogar eine Videokonferenz.

Und wenn wir unsere Kinder und Jugendlichen sehen, höre ich, wie froh sie wieder sind, wenn die Schule wieder geöffnet wird, denn es sei schon viel besser, wenn man beim Lernen eine Lehrkraft direkt fragen kann. Und vor allem muss man auch sehen, dass sich unsere Jugend zurzeit auch nicht treffen kann, sich aber dafür ehrenamtlich einsetzt.

So lernen wir auch in dieser Krise, wie wichtig unser soziales Leben ist. Nehmen wir uns doch feste vor, wenn alles vorbei ist, achtsamer miteinander umzugehen.

Darum wünsche ich allen, das wir gestärkt aus dieser Krise gehen.“