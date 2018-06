Musizieren für die Wurzacher Tafel

Die Tafel in Bad Wurzach durch ihre Musik zu unterstützen - das haben sich die Musiker von „Band it“ und „Marshy soil“ zur Aufgabe gemacht. Deshalb organisieren sie am Samstag, 29. November, ein Benefizkonzert. Beginn ist um 20.30 Uhr in der Turn- und Festhalle in Bad Wurzach.

Die Idee zu dem Konzert kam den beiden Bands bei einem Auftritt von „Marshy soil“. „Band it“ sei eher die „alte Band“, die nächstes Jahr zehnjähriges Bestehen feiert, und „Marshy soil“ sei noch sehr jung, erklärt „Band it“-Mitglied Peter Allgaier. Als die Musiker von „Band it“ „Marshy soil“ gehört haben, sei die Idee eines gemeinsamen Projekts entstanden. „Es ist uns wichtig, etwas Gutes in Bad Wurzach zu bewirken“, erklärt Markus Schütt von „Marshy soil“. „Wir wollen die Kultur hier fördern und es vor allem auch für Jugendliche krachen lassen.“

„Marshy soil“ ist eine vierköpfige Bad Wurzacher Band, die dieses Jahr erst ihr „einjähriges Jubiläum“ feiert, wie Markus Schütt erklärt. „Wir spielen Musikklassiker der letzten sechs Jahrzehnte und richten unser Programm dabei so aus, dass es zum Mitsingen und Tanzen animiert.“

Ihr Musikpartner für das Benefizkonzert, „Band it“, beschreibt sich als eine „achtköpfige Formation, die sich keiner bestimmten musikalischen Stilrichtung verschreibt“. Sie spielen Jazz-Standards, gefühlvolle Balladen und Rockmusik, die die Stimmung beim Publikum aufheizt und die ihnen nicht umsonst im Oktober dieses Jahres von der Tonbar in Isny den Titel „Allgäus finest Rock and Blues band“ eingebracht hat.

Durch ihren Auftritt wollen die Musiker die Tafel unterstützen, die über jede Hilfe sehr froh sei, wie Karl Midderhoff, einer der Engagierten der Tafel, betont. 30 bis 40 Kunden würden regelmäßig zur Tafel kommen. Insgesamt gebe es derzeit circa 80 Berechtigte, die mit einem speziellen Ausweis einkaufen dürfen, so Midderhoff. Dabei würden in nächster Zeit wahrscheinlich noch mehr Ausweise ausgeteilt, da weitere Asylbewerber in Bad Wurzach erwartet werden.

„Wir sind ein Verbund mit den Tafeln in Leutkirch, Wangen und Isny“, erläutert Midderhoff die Struktur der Tafel. „Unsere Waren erhalten wir dabei ausschließlich durch Spenden.“ Es gebe Privatleute, die spenden, aber auch Discounter oder Firmen, die ihren Überschuss an Ware an die Tafel weiter geben. Aber natürlich könne die Tafel allein davon nicht existieren. Auch die laufenden Betriebskosten, wie zum Beispiel das Benzin für die Fahrzeuge, müssten gedeckt werden. „Deshalb bedeutet für uns dieses Konzert so viel. Es ist eine super Aktion, die uns neben der finanziellen Hilfe aber auch noch mehr bringt. Wir können uns so in der Öffentlichkeit bekannt machen, da viele noch gar nicht von der Tafel wissen, was schade ist“, sagt Karl Midderhoff.