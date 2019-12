Musikverein Seibranz gibt Neujahrskonzert

Der Musikverein Seibranz veranstaltet am Mittwoch, 1. Januar, sein traditionelles Neujahrskonzert in der Turn- und Festhalle Seibranz. Mit dem neuen Dirigenten Erich Minsch eröffnen die Seibranzer Musikanten nach eigenen Angaben um 20 Uhr das Konzert mit dem Stück „La Storia“ von Jacob de Haan, danach wird „Nabucco“ zu hören sein, dem dann das Werk „Euregio“ von Kurt Gäble folgt. Mit „Czardas“ wird Melanie Gregg mit einem Klarinettensolo zu hören sein. Der erste Teil wird mit „Dramatic Tales“ von Markus Götz beendet. Im zweiten Teil beginnen die Seibranzer mit dem Marsch „76 Trombones“, bei dem sich elf Posaunisten präsentieren werden. Nach bekannten Melodien von „Im Weissen Rössl“ folgt das Xylophon-Solo „Marche Turque“, das von Elia Angele gespielt wird. Am Ende des Konzertes wird den Gästen dann noch das Werk „James Bond – 007“ vorgetragen.