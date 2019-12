Musikverein Hauerz spendet an Kinderhospiz

Die Spenden, die der Musikverein Hauerz im November im Rahmen seines Kirchenkonzerts in der Pfarrkirche St. Martin in Hauerz gesammelt hatte, gehen an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach. Wie der Verein mitteilt, übergaben die Vorsitzenden Ingrid Ritscher und Daniela Buckenheu mit Kassier Stefan Herberger die Spende an die Vertreterin des Kinderhospizes, Brigitte Waltl-Jensen. Da es derzeit keine kostendeckende Finanzierung für Kinderhospize in Deutschland gebe, sei das Kinderhospiz im Allgäu auf Spenden angewiesen. In dem Haus könnten bis zu acht Familien gleichzeitig Zeit verbringen, ab dem Zeitpunkt der Diagnose und während der gesamten Krankheits-, Sterbe- und Trauerphase. Hier werde die ganze Familie (das kranke Kind, die Eltern und Geschwister) begleitet und nach den eigenen Bedürfnissen betreut. Es gebe ein breit gefächertes Angebot wie zum Beispiel Schwimmen (Bewegungsbad), ein Trampolinraum, ein Ruheraum oder auch Musiktherapie. Auch der Austausch mit anderen betroffenen Familien im geschützten Rahmen lasse Freundschaften wachsen und helfe häufig, die eigene Situation besser zu reflektieren. Zudem gebe es auch einen ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst durch ausgebildete Ehrenamtliche.